Destilaria na região de Curitiba lança 1º whisky zero álcool do Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma destilaria do Paraná quer se destacar no cenário nacional com uma inovação que promete agitar o mercado de bebidas. A BACCO Destilados, sediada em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, acaba de lançar o primeiro whisky zero álcool produzido no Brasil.

O produto, batizado de Miden Alternative American Zero, surge como uma alternativa para quem busca a experiência sensorial de um whisky tradicional, mas sem o teor alcoólico. Oficialmente registrado no Ministério da Agricultura como “Aperitivo sem álcool de carvalho“, o rótulo promete revolucionar o conceito de celebração no país.

Desenvolvido inteiramente em solo brasileiro, o whisky zero apresenta um perfil sensorial seco, com notas levemente adocicadas e amadeiradas. A produção utiliza extratos naturais de carvalho e técnicas de extração em base hídrica, garantindo a ausência total de álcool no processo.

O desenvolvimento envolveu engenheiros químicos e farmacêutico da própria destilaria, além de uma série de testes com bartenders de todo o Brasil. Entre os profissionais que participaram das validações está Richard Oriuch, do bar Officina Restô Bar, referência em alta coquetelaria na capital paranaense.

“O objetivo sempre foi replicar com fidelidade a experiência de um drink clássico. Só fechamos a receita quando conseguimos chegar ao whisky and coke e ao whisky sour perfeitos na ponta”, explicam os sócios fundadores da BACCO, Hyan, Gilmar e José

Com investimento de R$ 500 mil em pesquisa e desenvolvimento, o Miden Alternative American Zero já conquistou o mercado. O primeiro lote esgotou rapidamente, levando a empresa a acelerar novas produções para atender à crescente demanda.

Inicialmente disponível no Paraná e São Paulo, a expansão para outros estados já está programada. Com preço sugerido de R$ 79,90, o produto mira diversos públicos, desde pessoas que optaram por não beber até adeptos do movimento “sober curious”.

Os fundadores da BACCO veem o lançamento como um divisor de águas. “Consolida a MIDEN como principal marca zero álcool do segmento de destilados no Brasil”, afirmam. “Representa inovação e pioneirismo. Mostra que o brasileiro também sabe desenvolver tendências globais com produção local.”

A proposta não é substituir o whisky tradicional, mas criar uma nova categoria de consumo. “Esse produto veio para uma nova categoria que vai explodir a cabeça de quem provar. O objetivo de replicar um coquetel com whisky foi 100% cumprido.”

A destilaria já planeja expansão internacional para países da América Latina, colocando o Brasil na vanguarda da nova onda de destilados zero álcool. Com expectativa de ultrapassar R$ 1 milhão em vendas no primeiro ano, o Miden Alternative American Zero promete transformar hábitos de consumo e ampliar o conceito de celebração no país.