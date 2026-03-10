Ippuc e UFPR firmam parceria para melhorar acessibilidade no Centro de Curitiba

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) assinaram um acordo de cooperação técnica para elaborar estudos e projetos de acessibilidade urbana na área central de Curitiba. O convênio, firmado na segunda-feira (9/3), tem duração de 12 meses e focará na qualificação de calçadas e travessias que conectam os campi e equipamentos públicos da UFPR.

A região central concentra diversos equipamentos da universidade, como o campus Santos Andrade, o Complexo da Reitoria, o Hospital de Clínicas, a Casa do Estudante e o Restaurante Universitário. Atualmente, os percursos que ligam esses locais ao Terminal do Guadalupe apresentam barreiras físicas que comprometem a acessibilidade universal e a segurança dos deslocamentos.

O projeto será desenvolvido por uma equipe composta por docentes e estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR, sob orientação do Ippuc. Quatro bolsistas foram selecionados, com prioridade para estudantes vinculados a políticas de inclusão e ações afirmativas. As atividades serão realizadas no Laboratório de Urbanismo (Laurb) da UFPR.

Alinhamento com políticas públicas

A iniciativa está alinhada às políticas municipais de planejamento urbano, como o Plano Diretor de Curitiba, o programa Caminhar Melhor e o programa Curitiba de Volta ao Centro. Também atende às diretrizes nacionais da Política de Mobilidade Urbana e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, além de responder a uma demanda do Ministério Público do Estado do Paraná.

Ana Zornig Jayme, presidente do Ippuc, destacou a importância do projeto: “Cidade inclusiva não é favor, é direito. Temos aqui o potencial da inteligência coletiva para gerar soluções que vão atender às necessidades de todos os que circulam por esse espaço democrático que são as calçadas”.

Os resultados desse trabalho poderão servir de referência para outros trechos da cidade, contribuindo para consolidar o Centro como um território acessível, inclusivo e conectado. A parceria também fortalece a integração entre o Município e a Universidade, ampliando a troca de conhecimento e a qualificação do espaço público em benefício da população.