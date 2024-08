Frio intenso congela viaturas da polícia no Paraná

O intenso frio no amanhecer desta segunda-feira (26) no Paraná provocou o congelamento de algumas viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Temperaturas negativas foram observadas em vários municípios do Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba.

A massa de ar polar forçaram algumas cidades a registrar o dia mais frio do ano. Foram elas: Cascavel, Toledo, Guarapuava, Telêmaco Borba e Londrina, por exemplo.

Diante do frio, a PRF reforça alguns cuidados ao dirigir em temperaturas baixas. Abaixo estão 10 dicas de segurança para ajudar os motoristas a se manterem seguros na rodovia quando o clima está frio:

1. Verifique o sistema de arrefecimento: Certifique-se de que o sistema de arrefecimento do seu carro está funcionando corretamente. Isso ajudará a evitar o superaquecimento do motor, mesmo em baixas temperaturas.

2. Cheque o fluído do freio: O fluído de freio deve estar em bom estado e com o nível correto. Em temperaturas baixas, é importante que o sistema de freios esteja em perfeito funcionamento.

3. Inspecione os pneus: Verifique a pressão dos pneus, pois eles tendem a desinflar em temperaturas baixas. Consulte o manual do veículo para a correta pressão dos pneus.

4. Teste as palhetas do para-brisa: As palhetas do para-brisa devem estar em boas condições para garantir uma visão clara. Em climas frios, pode ser útil usar fluído de limpeza de para-brisa que não congela.

5. Descongele e Desembace os Vidros: Antes de começar a dirigir, certifique-se de que todos os vidros estão completamente descongelados e limpos. Use o sistema de aquecimento e o desembaçador para ajudar nesse processo.

6. Ajuste a condução: Reduza a velocidade e aumente a distância de seguimento em relação ao veículo da frente. A aderência pode estar comprometida devido à possível formação de gelo na rodovia.

7. Se possível, mantenha um kit de emergência: Este kit de emergência pode incluir itens como cobertores, alimentos não perecíveis, uma lanterna, e um cabo de bateria.

8. Atenção à formação de gelo: Fique atento próximo à áreas onde o gelo pode ser mais perigoso. Evite movimentos bruscos e acelere suavemente.

9. Mantenha o tanque cheio: Mantenha o tanque de combustível pelo menos mais da metade para evitar o congelamento da bomba de combustível e para ter combustível suficiente em caso de imprevistos.

10. Verifique o sistema de iluminação: Assegure-se de que todas as luzes do veículo, incluindo faróis, lanternas e pisca-piscas, estão funcionando corretamente.

Seguir essas dicas pode ajudar a garantir uma condução mais segura em condições de baixas temperaturas. Se as condições climáticas estiverem extremamente ruins, considere adiar a viagem, se possível.

