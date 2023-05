Foz do Iguaçu passa a ter voo direto da Latam para Lima, no Peru

A Latam iniciou as vendas de passagens aéreas para a nova rota internacional entre Foz do Iguaçu e Lima, no Peru. De acordo com a companhia, serão três frequências semanais a partir de novembro deste ano.

A rota será operada em aeronaves Airbus A319 (capacidade para 12 passageiros em cabine Premium Economy e 126 em Economy) ou Airbus A320 (capacidade para 12 passageiros em cabine Premium Economy e 162 em Economy). Decolará de Foz do Iguaçu às 8h (hora local) nas quartas-feiras, sextas-feiras e domingos com duração de 4h05. De Lima irá decolar à 0h40 (hora local) nos mesmos dias, com duração de 4h.

Esse será o primeiro voo direto internacional da Latam saindo de Foz e irá favorecer a conexão dos passageiros com a capital peruana e diversos outros destinos a partir de Lima, importante hub (centro de conexões) do grupo Latam.

Para Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Foz do Iguaçu-Lima é mais uma prova do compromisso da empresa com o Brasil. “Nenhuma outra empresa conecta o Brasil com o mundo com tantas opções de rotas e destinos. Somos uma companhia sem fronteiras e queremos aproximar cada vez mais o Brasil de outros países em rotas estratégicas e sustentáveis. É assim que estamos conseguindo levar mais brasileiros ao mundo e trazer o maior volume de estrangeiros para descobrir o nosso país em destinos cheios de história, cultura e riquezas naturais como Foz do Iguaçu”, comenta.

A Latam tem voos diretos para 21 destinos internacionais (em 28 rotas operadas a partir dos aeroportos de São Paulo/Guarulhos, Rio de Janeiro/Galeão, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e Fortaleza) e voos com conexão para outros 67 destinos em todos os continentes, com exceção da Ásia.

