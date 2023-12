Fim de ano ou mesmo início de 2024, que tal curtir com a família as 25 Unidades de Conservação (UCs) no Paraná? Esses grandes espaços cercado de natureza, irão funcionar normalmente durante as festas de fim de ano, incluindo o Natal e o feriado do dia 1º de janeiro.

Atualmente, das 28 UCs que podem receber público, três estão fechadas para visitação em razão de reformas e adequações: Ilha das Cobras (Paranaguá), Parque Estadual do Pau Oco (Morretes) e Parque Estadual dos Godoy (Londrina). Uma dica bacana é visitar o Parque Estadual do Quartelá, em Tibagi, na região dos Campos Gerais.

Vale ficar atento com os horário que variam, conforme a agenda de cada parque estadual, e podem ser consultados no site do Instituto Água e Terra (IAT), autarquia estadual responsável pela administração dos complexos ambientais.

Atualmente, o governo estadual administra 72 Unidades de Conservação catalogadas pelo IAT, das quais 28 estão abertas para visitação. Em 2023, mais de 500 mil pessoas fizeram turismo sustentável em um desses pontos, um recorde.

Essas áreas de proteção são divididas em UCs Estaduais de Uso Sustentável (10.470,74 km²); UCs Estaduais de Proteção Integral (756,44 km²); Áreas Especiais de Uso Regulamentado (152,25 km²) e Áreas Especiais e Interesse Turístico (670,35 km²).

Essa rede de proteção ao patrimônio natural do Estado vai ganhar ainda mais cinco novas unidades nos próximos meses: Estação Ecológica Tia Chica, em Reserva do Iguaçu; Estação Ecológica Reserva de Bituruna, em Bituruna; Área de Proteção Ambiental (APA) do Miringuava, em São José dos Pinhais; Refúgio da Vida Silvestre das Ilhas dos Guarás, em Guaratuba; e Estação Ecológica Rio das Pombas, em Pontal do Paraná.

