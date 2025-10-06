Fenômeno da superlua ocorre nesta segunda-feira; será visível no Paraná?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Entre esta segunda-feira (06/10) e terça-feira (07/10) acontece a superlua, que é quando a lua cheia fica mais próxima da Terra. Diretor do Parque da Ciência, Anísio Lasievicz, explica que Perigeu é o nome dado para o ponto da órbita da Lua que é mais próximo da Terra. Ele afirma que também existe o Apogeu, que é quando a Lua está mais longe do planeta.

“Quando a lua cheia está nas proximidades desse perigeu, desse ponto mais próximo da órbita, a gente tem a superlua. Ela fica um pouco mais brilhante, fica aparentemente um pouco maior no céu também”, diz Lasievicz.

Ele também acrescenta que nesses casos o disco da Lua pode ficar em torno de 10% maior. Além disso, o brilho dela pode aumentar em até 20%, 30%. “Teremos a superlua hoje, por volta de 00h30, 1h, quando é o ápice do fenômeno. Ela seria visível durante toda a noite, desde o nascer da lua, por volta da 18 horas, até o nascer do sol, por volta de 6 horas”, afirma Lasievicz.

Superlua será visível em Curitiba?

Contudo, a previsão do tempo em Curitiba e em todo o Paraná, de forma geral, não é favorável para a visualização da lua nesta segunda-feira (06/10). Com a chegada de uma frente fria, que traz instabilidade e chuva para o estado, o céu passou nublado durante todo o dia e deve seguir assim durante a noite.