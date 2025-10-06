Cidade da RMC inaugura hospital com maternidade e pronto atendimento 24 horas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O novo Hospital e Maternidade de Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi inaugurado nesta segunda-feira (06/10). Após 12 anos, o município volta a oferecer serviço essencial para mães e bebês.

Segundo o Governador do Paraná, Ratinho Junior, o hospital não vai atender apenas os moradores de Rio Branco do Sul, como toda a população do Vale do Ribeira. “São milhares de pessoas que precisavam se deslocar para hospitais em Curitiba ou Campo Largo e que agora passam a ter acesso próximo”, afirmou.

De acordo com o estado, a nova maternidade será destinada a partos de risco habitual e vai garantir acompanhamento médico e de enfermagem, estrutura para o trabalho de parto, parto e pós-parto, além de equipamentos modernos para segurança da mãe e do bebê.

Para o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, sem a necessidade de deslocamento até outros municípios, gestantes de cidades vizinhas, como Adrianópolis, Tunas do Paraná e Cerro Azul, também terão atendimento com segurança e acompanhamento adequado.

De acordo com a prefeita de Rio Branco do Sul, Karime Fayad, a reabertura da maternidade é um marco para a cidade. “Depois de 12 anos sem esse serviço, já nasceram mais de sete crianças desde a última semana no novo hospital. É uma conquista enorme para as famílias, fruto do investimento do Governo do Estado e das contrapartidas do município”, afirmou.

Pronto atendimento 24 horas em Rio Branco do Sul

Beto Preto afirmou que o local contará com pronto atendimento clínico 24 horas, centro obstétrico de risco habitual, centro cirúrgico para pequenas cirurgias, enfermarias adulta e pediátrica, além de 37 leitos. Setores de apoio como Raio-X, Farmácia, Nutrição, Central de Materiais Esterilizados e Almoxarifado completam a infraestrutura.

O hospital foi inaugurado em 1978, mas por décadas enfrentou dificuldades estruturais. Para a reabertura, foram investidos R$ 15 milhões do estado em obras de reforma e ampliação e outros R$ 6,5 milhões em equipamentos e mobiliário modernos, como incubadora neonatal, arco cirúrgico, bisturis elétricos, camas hospitalares, monitores ultiparamétricos, ultrassons, desfibrilador, cardioversor e computadores.

Além disso, R$ 500 mil foram investidos em mobiliário planejado, ampliando a eficiência da unidade. Ao todo, o estado investiu R$ 22 milhões.