Licitação de novo novo planetário na reta final; obra custará R$ 50 milhões

As empresas interessadas em participar do processo licitatório para execução das obras do novo Planetário do Parque da Ciência Newton Freire Maia têm até o dia 7 de novembro para envio de suas propostas e disputa dos lances. O processo licitatório, cujo valor máximo é de R$ 49.977.775,91, está sendo conduzido pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional – Fundepar.

O novo Planetário será construído em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e será o maior e mais moderno da América Latina.

A concorrência eletrônica, voltada a empresas especializadas em obras de Engenharia e Arquitetura, ocorre pelo sistema eletrônico de licitações do Governo Federal. O horário da disputa será no dia 7 de novembro, às 8h30. Todos os detalhes podem ser conferidos no Edital que está disponível na internet, nas páginas do Portal Nacional de Contratações Públicas, no site de Contratações Públicas do Governo Estadual e no Portal da Transparência do Governo do Estado.

O projeto de execução da obra prevê uma construção com madeira engenheirada, técnica que utiliza camadas de madeira coladas sob alta pressão para formar peças de grande resistência e estabilidade. Esse método permite maior eficiência estrutural e geração de menos resíduos quando comparado a técnicas convencionais de concreto ou aço, garantindo menor custo e a sustentabilidade do projeto.

A obra prevê a implantação de uma edificação composta por cúpula de projeção imersiva, auditório, salas expositivas, ambientes pedagógicos e administrativos, áreas de apoio e serviços ao visitante, entre outros espaços, em uma área construída de mais de 4.500 metros quadrados. O projeto também contempla a revitalização e o paisagismo da trilha do Rio Canguiri, localizada nas dependências do Parque.

Na semana passada, o governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou uma parceria com a empresa alemã Carl Zeiss para compra do equipamento de projeção para o novo Planetário. Após a finalização dos trâmites de aquisição, o equipamento – que espelha o que há de mais avançado em tecnologia e qualidade de lentes no mundo – deve chegar ao Paraná em até 12 meses.

“Esse é um projeto que reúne educação, ciência, pesquisa, tecnologia e turismo. Vamos revitalizar o grande Parque da Ciência, sendo que esse planetário será o maior e mais moderno da América Latina. Contratamos a empresa alemã que inventou o planetário no mundo, e agora, com todos os investimentos que o Estado está fazendo no Parque da Ciência, vamos proporcionar um ambiente único para os visitantes”, afirma Ratinho Junior.

A implantação do novo Planetário é uma ação do Governo do Paraná, por meio de uma cooperação entre o Instituto Fundepar, a Seed (Secretaria da Educação) e a Seti (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior).

Parque da ciência

Além da construção do planetário, o Parque da Ciência passará por uma revitalização completa. Serão reformados os pavilhões existentes, implantadas novas passarelas e rotas acessíveis, além de melhorias nos serviços e infraestrutura, paisagismo e recuperação da trilha do Rio Canguiri. A modernização também inclui climatização, segurança, cabeamento estruturado, sinalização, prevenção e combate a incêndios, garantindo maior acessibilidade e conforto aos visitantes. O investimento previsto para essas intervenções é de mais de R$ 9 milhões.

Uma etapa fundamental para o avanço do projeto foi a regularização imobiliária da área do parque onde será construído o novo planetário. A ação, realizada em parceria entre a Secretaria da Administração e da Previdência (Seap), a Secretaria do Planejamento (Sepl) e o Paraná Projetos, garante segurança jurídica e permite que o cronograma das obras e demais intervenções avance sem entraves. A conclusão da regularização também viabiliza futuras ampliações e intervenções no Parque da Ciência, assegurando que toda a infraestrutura planejada esteja dentro de parâmetros legais e ambientais, fortalecendo o planejamento urbano e ambiental da região.