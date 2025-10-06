Prefeitura da RMC lança concurso com salário inicial de até R$ 12 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, divulgou dois editais de concursos públicos com vagas para níveis superior, técnico e médio. As inscrições abrem nesta quinta-feira (09/10) e seguem até o dia 9 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação FAPIPA. As taxas de inscrição variam entre R$ 95,00 e R$ 140,00, conforme o cargo pretendido.

Os editais oferecem vagas imediatas e oportunidades para cadastro de reserva, com jornadas de 20 a 40 horas semanais. Os salários variam de R$ 2.182,53 a R$ 12.970,85, dependendo da função.

Entre as vagas disponíveis para nível superior, estão cargos para engenheiros, médicos, dentistas, analistas, jornalistas e procuradores, entre outros. Confira, abaixo, a lista dos cargos de nível superior e os salários:

Analista Ambiental (CR) – R$ 4.631,97

Analista de Esportes (CR) R$ 2.182,53 (20h) e R$ 4.631,97 (40h)

Analista de Sistemas (CR) – R$ 8.903,93

Arquiteto (1 vaga) – R$ 8.903,93

Assistente Social (CR) – R$ 5.535,764

Biólogo (CR) – R$ 5.320,80

Cirurgião Dentista (CR) – R$ 4.364,89

Cirurgião Dentista BucoMaxilofacial (CR) – R$ 4.364,89

Cirurgião Dentista Endodontista (CR) – R$ 4.364,89

Cirurgião Dentista Estomatologista (CR) – R$ 4.364,89

Cirurgião Dentista Especialista em Pacientes Especiais (CR) – R$ 4.364,89

Cirurgião Dentista Periodontista (CR) – R$ 4.364,89

Cirurgião Dentista (CR) – R$ 8.729,35

Contador (CR) – R$ 7.906,42

Engenheiro Agrônomo (CR) – R$ 8.903,93

Engenheiro Ambiental (CR) – R$ 8.903,93

Engenheiro Cartógrafo (CR) – R$ 8.903,93

Engenheiro Civil (1 vaga) – R$ 8.903,93

Engenheiro de Materiais (CR) – R$ 8.903,93

Engenheiro Eletricista (1 vaga) – R$ 4.452,23

Engenheiro Florestal (CR) – R$ 8.903,93

Fisioterapeuta (CR) – R$ 5.535,76

Geólogo (CR) – R$ 5.320,80

Jornalista (CR) – R$ 5.535,76

Médico Psiquiatra Adulto/ Infantil (CR) – R$ 10.853,46

Médico Veterinário (CR) – R$ 6.486,03 (20h) e R$ 12.970,85 (40h)

Nutricionista (CR) – R$ 5.013,82

Procurador Municipal (CR) – R$ 9.099,53

Psicólogo (CR) – R$ 5.535,76

Turismólogo (CR) – R$ 5.114,14

A lista completa com todos os cargos e remunerações está disponível no Edital nº 075/2025 (Concurso Público), publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Etapas do processo

Todos os candidatos participarão de uma prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, prevista para o dia 30 de novembro (domingo). As avaliações serão aplicadas nos períodos da manhã e da tarde, conforme o cargo escolhido.

Os concorrentes aos cargos de nível superior também passarão por uma avaliação de títulos, etapa de caráter classificatório, que levará em conta a formação e experiência profissional.

Oportunidades de nível médio

Paralelamente, a prefeitura também publicou o Edital nº 076/2025, destinado à contratação de agentes comunitários de saúde (ACS). Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo e residir na área onde pretende atuar. O salário é de R$ 3.036,00, com jornada de 40 horas semanais.

As oportunidades abrangem as seguintes Unidades de Saúde (US): US Ari Flor (01 vaga), US Bom Jesus (CR), US Caratuva (CR), US Ferraria (CR), US Itambezinho (CR), US Santa Cruz (CR), US São Pedro (CR), US São Silvestre (CR), US Três Córregos (CR) e US Vila Glória (CR).