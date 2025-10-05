Rotas sinalizadas orientam pedestres em obras na região da rodoferroviária

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem passa pelas avenidas Affonso Camargo e Sete de Setembro, na região da Rodoferroviária e do Largo Baden Powell, em Curitiba, deve redobrar a atenção. As obras do Lote 2.3 do BRT Leste/Oeste estão em andamento e causam bloqueios e desvios no trânsito e no transporte coletivo, exigindo cuidado especial principalmente dos pedestres.

Ônibus que antes circulavam pela canaleta exclusiva estão dividindo espaço com os veículos na pista marginal, o que exige atenção redobrada de quem acessa ou desembarca nas estações-tubo.

Para aumentar a segurança de quem anda por ali, foram criados caminhos seguros, que estão devidamente sinalizados com placas, cones e telas em cor vibrante (cerquite). Eles orientam o deslocamento até pontos de travessia e áreas liberadas para circulação. A recomendação é para que as pessoas não caminhem por trechos de obra ou perto de máquinas em operação.

Segundo o diretor de Planejamento de Operações da Superintendência de Trânsito, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), Gustavo de Almeida Garrett, todos os cidadãos devem ficar atentos às placas de sinalização de obras (que têm as cores laranja e preto) que indicam a alteração do cenário viário. Ele explica que os pedestres e ciclistas precisam observar e respeitar a indicação de onde eles podem circular.

“Os pedestres e ciclistas devem procurar os caminhos seguros e acessíveis, que estão indicados, além de respeitar a sinalização de obra como um todo, que inclui placas, mas também os bloqueios que são feitos com barreira, cones, cerquite, sem removê-los ou deslocá-los de lugar”, diz Garret.

Foto: Isabella Mayer/SECOM

Redução da velocidade em trechos de obra

Nos trechos com obras viárias, destaca Garret, é importante que condutores de veículos, motociclistas, ciclistas ou pedestres fiquem atentos à sinalização imposta e a possíveis alterações que as intervenções possam causar como bloqueios e desvios. “Também é importante reduzir a velocidade antes de entrar num trecho em obra. Os veículos não podem exceder velocidades, como por exemplo, a de 40 km por hora”, explica Garret.

Desvios e bloqueios na Avenida Affonso Camargo

Desde 23 de setembro, a canaleta da Avenida Affonso Camargo está totalmente bloqueada entre as ruas Mariano Torres e Zeila Moura dos Santos, com a desativação temporária da estação-tubo Rodoferroviária. As linhas 302-Centenário/Rui Barbosa, 303-Centenário/Campo Comprido e C01-Pinhais/Rui Barbosa passaram a circular pela via lenta.

Com ônibus e automóveis compartilhando o mesmo espaço, os passageiros precisam ter atenção redobrada ao desembarcar, observando a movimentação dos veículos e seguindo sempre pela faixa de pedestres que em algumas situações, como na via marginal do cruzamento entre a Sete de Setembro e Mariano Torres (sentido bairro), foi reposicionada de lugar.

A calçada da Sete de Setembro entre as ruas Mariano Torres e Tibagi está em obras, assim como o trecho da canaleta do ônibus entre a Marechal Floriano e a Lourenço Pinto. Nas duas situações, assim como na Estação Baden Powell, os passageiros devem seguir pela trilha sinalizada até a faixa de pedestres para garantir uma travessia segura.

Andamento das obras

Em duas semanas de trabalho, as obras avançaram em diferentes frentes. Na canaleta da Avenida Affonso Camargo, foram removidos cerca de 600 metros de asfalto no trecho entre a Zeila Moura e a Mariano Torres, preparando a via para a nova pavimentação que será em concreto.

Na canaleta da Sete de Setembro começaram os serviços de alargamento no trecho entre a Marechal Floriano e a Lourenço Pinto, com 100 metros em execução, incluindo escavação e base do alargamento.

Já na calçada da Sete de Setembro, entre as ruas Mariano Torres e Tibagi, foram iniciados os trabalhos de remoção da estrutura existente e preparação da base para a construção da nova calçada.