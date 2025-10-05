Sacolas e eletrônicos: voluntários retiram quase 11 toneladas de lixo da Ilha do Mel

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nativos, moradores e visitantes da Ilha do Mel, em Paranaguá, no Litoral do Paraná, retiraram quase 11 toneladas de lixo durante o 3º Mutirão de Limpeza das Praias, realizado no sábado (04/10).

Entre garrafas, isopor, redes de pesca e até eletrodomésticos, voluntários atuaram nas praias da Ponta Oeste, da Fortaleza e de Brasília durante o dia todo. A iniciativa foi criada pela própria comunidade e contou com a parceria da Portos do Paraná para o fornecimento de embarcação, luvas, sacolas e sacochilas para os voluntários.

Para Pedro Pisacco, coordenador de Comunicação Social, Educação Ambiental e Sustentabilidade da Portos do Paraná, quando a comunidade se mobiliza é porque a educação ambiental está surtindo efeito.

“Um dos principais objetivos do nosso trabalho é justamente ser parceiro das comunidades, para que elas sejam protagonistas de ações que transformam suas próprias vidas”, destaca.

Sendo o segundo ponto turístico mais visitado do Paraná, a Ilha do Mel recebe resíduos gerados por moradores e turistas, além de grande volume trazido pelas marés. Conforme explica Pisacco, as sacolas plásticas são um dos principais problemas para a natureza, porque podem ser facilmente confundidas pela fauna marinha com alimentos, como as algas. “A tartaruga, por exemplo, que ingere uma sacola plástica, sente saciedade, deixa de se alimentar e acaba morrendo”, explica o coordenador.

Mudanças de hábitos

Roberto Santana Gonçalves, de 65 anos, é morador da ilha e diz que acompanhou a evolução da consciência ambiental na região. Segundo ele, há trinta anos, a população enterrava o lixo por não ter essa visão ambiental. “Hoje mudou, a maioria está bem consciente. Quase 70 pessoas estão participando”, contou Gonçalves, uma das lideranças do mutirão.

Uma das etapas do mutirão consistiu na coleta de aparelhos eletrônicos, móveis e grandes objetos guardados pelos moradores para o descarte correto. O marinheiro Emanuel Vieira da Silva ajudou na retirada de garrafas, cadeiras e até de uma churrasqueira de uma pousada. Ele destaca que o trabalho coletivo em prol da natureza é o que lhe motiva a participar.

Segundo o estado, todo o material recolhido foi destinado à Associação Municipal dos Coletores de Resíduos Sólidos de Pontal do Paraná.