Cão policial doa sangue e salva vida de cachorra atropelada no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um cachorro policial chamado K9 Átila demonstrou coragem para além de uma operação rotineira. O cão que atua na 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), em Cascavel, no oeste do Paraná, salvou a vida de uma cachorra ao doar sangue a ela.

Conforme a corporação, a cadela estava prenha e foi atropelada em uma área rural da cidade na sexta-feira (03/10). Devido ao acidente ela perdeu muito sangue. A transfusão aconteceu no mesmo dia, no laboratório do Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz (FAG). Após a doação, o quadro de saúde do animal ficou estável.

Átila é um cachorro da raça pastor belga malinois. Ele tem sete anos de idade e desde o 1º ano atua ao lado do capitão Beiger, comandante da companhia. De acordo com o BPRv, ele é treinado para identificar drogas, armas de fogo e munição e para proteção.

“Nosso K9 Átila mostrou mais uma vez que coragem também é sinônimo de solidariedade”, afirmou a corporação.

Doação de sangue para cães

Assim como os humanos, a doação de sangue entre cães também pode salvar vidas. De acordo com o Governo do Paraná, a captação do sangue é feita sem o uso de sedativos. Para a transfusão, é importante que os doadores sejam dóceis para que permaneçam por cerca de 10 minutos imóveis, sem prejudicar a coleta.

Entre os critérios básicos para a doação, estão:

Os cães precisam ter entre 2 e 8 anos;

No mínimo 26 kg (grande porte);

Estarem com as vacinas em dia;

Fêmeas só podem doar 15 dias desde o último período fértil (cio);

Não podem estar esperando filhotes.

Cada animal pode realizar no máximo quatro doações por ano, ou seja, uma a cada três meses – assim como os humanos. Cerca de 450 ml de sangue são coletados por vez.

Para garantir que não ocorra a contaminação do sangue, a equipe do laboratório utiliza as mesmas bolsas usadas na coleta de sangue humano. A bolsa fica em repouso por uma hora, o sangue é centrifugado e são separados os hemocomponentes.

O plasma é congelado e as hemácias vão para uma geladeira própria. Dependendo do tipo, o plasma pode durar até um ano, e o concentrado de hemácias, com o manitol, um suplemento para elas ficarem bem, dura até 35 dias.

Por conta dos critérios para a doação, cães de raças que desenvolvem maior porte acabaram se tornando referências para os pacientes diagnosticados com anemia ou que tenham sido vítimas de acidentes. Dentre os doadores, destacam-se Rottweiler, Labrador, Pit Bull, Akita, São Bernardo, Pastor Alemão e Golden Retriever.