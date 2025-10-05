Antídoto contra intoxicação por metanol é enviado ao Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Ministério da Saúde anunciou que distribuirá para cinco estados, entre eles, o Paraná, um antídoto contra intoxicação de metanol. A substância é um etanol farmacêutico.

Conforme a pasta, foram enviadas 580 ampolas nesta primeira remessa, sendo 240 para Pernambuco, 100 para o Paraná, 90 para a Bahia, 90 para o Distrito Federal e 60 para Mato Grosso do Sul.

No sábado (04/10), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também anunciou a compra adicional de 12 mil unidades de etanol farmacêutico, além de 2,5 mil unidades de fomepizol. Os dois medicamentos são utilizados no tratamento de intoxicações por metanol.

“O Ministério da Saúde atua em tempo real junto às secretarias estaduais e municipais, garantindo o envio dos antídotos e o suporte técnico necessário ao atendimento dos pacientes”, reforça o ministro.

Casos de intoxicação por metanol no Paraná

O estado confirmou dois casos de intoxicação por metanol em Curitiba, neste domingo (05/10). Os pacientes, dois homens, de 60 e 71 anos, consumiram bebida alcoólica destilada e permanecem internados em hospitais da capital paranaense.

A confirmação foi possível após análises laboratoriais de amostras de sangue, que identificaram concentração de metanol. Os exames estão sendo realizados pela Polícia Científica do Paraná, a partir de solicitação da Sesa, conforme protocolo estabelecido no estado.

O Paraná ainda investiga outros dois casos, sendo de uma mulher, de 31 anos, moradora de Foz do Iguaçu, e um homem, de 36 anos, morador de Curitiba.

A Sesa reforça que qualquer suspeita de intoxicação deve ser comunicada imediatamente aos Centros de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná (CIATox), que orientam os serviços de saúde públicos e privados sobre o atendimento adequado.