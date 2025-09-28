Planetário de Pinhais terá tecnologia de projeção alemã; Descubra os detalhes!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), vai receber equipamentos de ponta para projeções astronômicas importados da Alemanha. O investimento, estimado em 6 milhões de euros (cerca de R$ 37,2 milhões), contempla um sistema híbrido de projeção Zeiss, capaz de reproduzir até 9 mil estrelas visíveis a olho nu.

A tecnologia permitirá projeções em resolução 6K, animações científicas, conteúdos culturais e artísticos, além de simulações complexas. O sistema ainda contará com recursos de tradução simultânea em Libras e outros idiomas. A estrutura do planetário será construída em madeira engenheirada, técnica que utiliza camadas de madeira coladas sob alta pressão, garantindo resistência, estabilidade e maior liberdade para o design arquitetônico das áreas internas.

De acordo com o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, será o primeiro planetário do mundo com esse modelo construtivo. Quando concluído, o espaço terá condições de simular o céu e seus movimentos em altíssima definição, além de abrigar apresentações artísticas e educativas em um ambiente imersivo.

O planetário terá uma cúpula de 18 metros de diâmetro, auditório para 300 pessoas, salas multiuso, áreas de exposição e observatórios equipados com telescópios. A área construída será de aproximadamente 5,5 mil metros quadrados. A estimativa é de que o espaço receba 140 mil visitantes por ano, consolidando-se como o mais moderno da América Latina.

No último sábado (27/09), o governador Ratinho Júnior visitou o Planetário de Wolfsburg, na Alemanha, para conhecer a tecnologia desenvolvida pela fabricante Carl Zeiss. A assinatura do contrato para aquisição do sistema está marcada para esta segunda-feira (29). O investimento será coordenado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), em parceria com a Seti e a Fundação Araucária.

Planetário será espaço multiuso

O projeto prevê que o planetário funcione como centro de ciência e cultura. Além das projeções, haverá cursos, oficinas e eventos voltados a escolas e universidades. A licitação para a obra está em fase de conclusão, com valor máximo fixado em R$ 47,3 milhões. A entrega está prevista para o segundo semestre de 2026.

Segundo o governador, o projeto representa um avanço estratégico na difusão científica e no turismo do estado. “Além de ser usado para que os estudantes paranaenses tenham um contato mais imersivo com a ciência, o Planetário de Pinhais e toda a estrutura do Parque da Ciência Newton Freire Maia receberão a visita de milhares de pessoas de outros estados e nacionalidades, sendo mais um importante atrativo turístico do Paraná”, afirmou.

Junto à construção do planetário, o Parque da Ciência passará por uma revitalização completa. Os pavilhões existentes serão reformados, novas passarelas e rotas acessíveis serão implantadas, e haverá melhorias em serviços, paisagismo e infraestrutura. Também está prevista a recuperação da trilha do Rio Canguiri. O investimento nessas intervenções ultrapassa R$ 9 milhões.