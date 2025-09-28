Curada do câncer, mulher é assassinada de forma brutal pelo marido no PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, na sexta-feira (26), um homem suspeito de assassinar a esposa, Jaqueline Rodrigues Pereira, com um tiro na cabeça em São Miguel do Iguaçu, no oeste do estado. Inicialmente, o caso era tratado como consequência de uma tentativa de assalto à residência do casal, mas as investigações revelaram que o marido, identificado como Adriano Forgiarini, teria forjado toda a cena. O motivo do crime não foi informado pela Polícia.

A reviravolta nas investigações ocorreu após a análise das imagens de uma câmera de segurança instalada na varanda da residência. As gravações mostram a movimentação na casa e os áudios do momento do crime.

Na manhã de 13 de setembro, Adriano atirou contra a cabeça da esposa e, cerca de uma hora depois, disparou contra si mesmo para tentar simular uma cena de assalto. Ele pediu socorro aos vizinhos, contando a versão do assalto.

A arma usada no crime, uma espingarda, foi escondida no terreno da casa que o casal dividia. A polícia também apura a suspeita de que o corpo de Jaqueline tenha sido arrastado até o local onde foi encontrado.

Jaqueline tinha acabado de vencer um câncer

Em março deste ano, Jaqueline, de 37 anos, tinha finalizado um tratamento contra o câncer de mama. Recém-formada em Gestão Ambiental, ela trabalhava como afiadora de facas em um frigorífico em Itaipulândia, também no oeste paranaense.

No dia do crime, Jaqueline preparava uma festa surpresa para a mãe. Após o disparo fatal, segundo a apuração do portal G1, Adriano teria usado o celular da vítima para enviar mensagens no grupo da família criado para organizar a festa de 80 anos da mãe de Jaqueline, tentando manter a aparência de normalidade.

Na tarde de sexta-feira (26), a Justiça expediu mandado de prisão preventiva por feminicídio. Adriano foi localizado escondido em um hotel do município e encaminhado à delegacia no mesmo dia.

E reportagem não conseguiu contato com a defesa de Adriano Forgiarini, mas se coloca à disposição para um eventual posicionamento.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉