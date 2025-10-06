Policial salva vida de ciclista com hemorragia grave em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Policiais militares do 23º Batalhão da Polícia Militar (BPM) socorreram, na tarde de domingo (05/10), um ciclista que sofreu um grave acidente de trânsito na Avenida das Indústrias, no bairro Capão Raso, em Curitiba. A vítima apresentava um corte profundo no pescoço, com sangramento intenso, e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local.

Segundo a PM, o ciclista pedalava pela via quando foi atingido por um carro que realizava uma conversão para acessar a avenida. Com o impacto, ele foi arremessado sobre o veículo e sofreu uma lesão próxima à veia jugular, o que causou uma hemorragia grave.

Diante da situação, os policiais aplicaram técnicas de atendimento pré-hospitalar e utilizaram equipamentos específicos para controle de hemorragias, como gaze hemostática e bandagem israelense.

A ação rápida permitiu a estabilização do sangramento até a chegada das equipes de socorro. Após o atendimento inicial, o ciclista foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador, onde recebeu cuidados médicos especializados.