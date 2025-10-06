RMC ganha supermercado renovado e com novidades

O supermercado Rio Verde, localizado na Estrada da Ribeira, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, reinaugura nesta terça-feira (07/10) após um período de reformas. A unidade, que havia sido inaugurada em maio de 2024, passou por uma ampliação completa para oferecer mais espaço e praticidade aos clientes.
Com a reestruturação, o estabelecimento dobrou a capacidade de estacionamento, passando de 100 para 200 vagas, e também ampliou a área de vendas de 1.650 m² para 2.450 m². O número de caixas de autoatendimento também aumentou de 12 para 20 unidades, garantindo maior agilidade aos consumidores que preferem realizar o pagamento sem filas.
No interior da loja, os setores de açougue, hortifrúti e padaria foram totalmente modernizados. Os espaços reformados passam a funcionar normalmente a partir das 9h, oferecendo produtos frescos.
Com quase 55 anos de história, a rede Rio Verde é uma das mais tradicionais do Paraná, com 19 lojas em funcionamento, sendo nove localizadas em Colombo.
Serviço
Reinauguração supermercado Rio Verde
Data: terça-feira (07/10)
Horário: a partir das 9h
Local: Estrada da Ribeira, nº 826, no Campo Alto, em Colombo