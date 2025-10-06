Paraná e São Paulo lideram casos confirmados de metanol no Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma mulher de 31 anos, sob suspeita de intoxicação por metanol, recebeu alta médica na manhã de domingo (05/10) em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Segundo informações da Prefeitura do município, o quadro clínico dela era considerado leve. Embora já tenha sido liberada, a confirmação da causa da intoxicação ainda depende de exames laboratoriais específicos.

Além desse caso, um homem de 36 anos, morador de Curitiba, também está sob suspeita de ter sido intoxicado após consumir bebida alcoólica. O Paraná já confirmou dois casos da substância no organismo de pacientes: dois homens, de 60 e 71 anos, ambos residentes da capital.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o primeiro paciente apresentou sintomas após ingerir bebida alcoólica e evoluiu com crises convulsivas. O segundo também procurou atendimento médico após sentir mal-estar.

As confirmações ocorreram após análises laboratoriais de amostras de sangue realizadas pela Polícia Científica do Paraná, que detectaram a presença de metanol. Os exames são solicitados pela Sesa conforme protocolo estadual de vigilância.

Paraná e São Paulo lideram confirmações

Com as confirmações, o Paraná se torna o segundo estado do país com registros oficiais de intoxicação por metanol. São Paulo lidera o número de casos, com 14 confirmações e 178 investigações em andamento até este domingo. Outros 13 estados também notificaram suspeitas.

Até o momento, o país contabiliza 15 mortes associadas ao consumo de bebidas adulteradas, sendo duas confirmadas em São Paulo. As demais 13 ainda estão em investigação.

Para reforçar o atendimento de emergência, o Ministério da Saúde iniciou a distribuição de etanol farmacêutico, substância utilizada como antídoto em casos de intoxicação por metanol, aos estados que solicitaram reforço de estoque. O Paraná recebeu 100 doses do medicamento.