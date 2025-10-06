Macaco ‘invade’ casa em Curitiba, rouba bananas e é resgatado em banheiro; vídeo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para um resgate inusitado no fim da tarde desta segunda-feira (06/10). Um sagui, uma espécie de macaco, foi encontrado no banheiro de uma casa no bairro Campo Comprido, em Curitiba.

De acordo com o dono da casa “invadida” pelo animal, Ricardo Augusto, durante a rápida passagem pelo local, o macaco roubou duas bananas.

“Você está no computador trabalhando, daqui a pouco a esposa fala: ‘Vai ter que ligar pro bombeiro’. Eu falei: ‘Puxa, não estou sentindo cheiro nenhum [de fumaça]’. Ela disse: ‘Não, mas é um macaco’. Eu falei: ‘Oi?'”, relata Augusto. Assista:

Macaco resgatado em casa será solto em área de mata

De acordo com informações apuradas no local pelo repórter fotográfico da Tribuna do Paraná, Átila Alberti, a ação de resgate foi tranquila e realizada com todo cuidado, a fim de preservar a segurança do sagui.

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

“Foi um caso mais fácil, o animal estava contido embaixo de um armário, a remoção foi mais tranquila para a guarnição realizar o resgate”, explicou o Sargento Trindade, do Corpo de Bombeiros.

A corporação informou que o sagui será solto em uma área de mata no Parque Barigui.