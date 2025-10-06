Frente fria traz chuva e frio de volta ao Paraná nesta semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em contraste com o céu limpo e as altas temperaturas do fim de semana, o Paraná começou a semana sob influência de uma nova frente fria, que avança pelo estado a partir desta segunda-feira (05/10). As primeiras pancadas de chuva foram registradas nas regiões Oeste e Sudoeste, marcando o início de uma virada no tempo que deve se estender pelos próximos dias.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a frente fria vem do sul do continente, formada por uma massa de ar frio que se desloca da Argentina e do Uruguai. Ao encontrar o ar quente e úmido que atua sobre o estado, o sistema dá origem a instabilidades atmosféricas, com possibilidade de chuvas fortes, rajadas de vento e descargas elétricas.

Na terça-feira (06/10), o sistema começa a se deslocar em direção ao Leste do Paraná, atingindo também os Campos Gerais e a Região Metropolitana de Curitiba. A previsão indica que o tempo instável permanece até quinta-feira (09/10), quando a frente fria se aproxima do Litoral, mantendo o céu nublado e as temperaturas em queda.

Além de trazer de volta as chuvas, a frente fria será responsável pela queda nas temperaturas máximas. Em Curitiba, os termômetros que marcam 30 °C nesta segunda-feira devem cair para apenas 16 °C nos próximos dias, uma diferença de 14 °C.

Como fica em Curitiba?

Os curitibanos ainda podem aproveitar a segunda-feira ensolarada, com tempo firme e sensação de calor. A partir de terça-feira, o cenário muda: o céu fica encoberto e as pancadas de chuva se tornam mais frequentes e prolongadas ao longo do dia.

As mínimas permanecem acima dos 10 °C, mas as máximas devem oscilar entre 13 °C e 16 °C até o fim da semana. O vento frio e o aumento da umidade também devem reforçar a sensação térmica de frio nas primeiras horas da manhã e durante a noite.