Cidades do Paraná registram as maiores temperaturas do ano neste domingo

Dez cidades do Paraná registraram as maiores temperaturas do ano neste domingo (05/10), conforme um levantamento feito pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A maior máxima foi de 39,5°C registrada em Loanda, no noroeste.

Outras cidades que também registraram a temperatura mais alta do ano foram Apucarana, Campo Mourão, Cianorte, Cornélio Procópio, Loanda, Londrina, Maringá, Paranavaí, Santo Antônio da Platina, São Miguel do Iguaçu, Toledo, Ubiratã e União da Vitória. Confira as máximas registradas em cada um das cidades do Paraná neste domingo:

Apucarana – 34,1°C

Campo Mourão – 35,7°C

Cianorte – 35,6 °C

Cornélio Procópio – 35,6°C

Loanda – 39,5°C

Londrina – 36°C

Maringá – 36,4°C

Paranavaí – 37,8°C

Santo Antônio da Platina – 36°C

São Miguel do Iguaçu – 37,5°C

Toledo – 36,6°C

Ubiratã – 35,9 °C

União da Vitória – 33,4°C

Conforme o Simepar, neste domingo, Loanda registrou a segunda maior temperatura do ano em todo estado. A cidade fica atrás apenas de Capanema, no sudoeste, que registrou 42.5 °C em 27 de abril.

O calorão em Curitiba deve continuar

O Simepar afirma que Curitiba registrou a máxima de 30,5°C neste domingo. A previsão é de que o calor continue sendo destaque no início desta segunda-feira (06/10).

Conforme o instituto, o aquecimento acentuado é promovido pelo escoamento dos ventos que vem do Brasil Central e Bacia Amazônica e transportam calor. Com a chegada da frente fria pelo sul e oeste do estado, as instabilidades retornam no fim da manhã, com aumento de nuvens, pancadas de chuva e temporais localizados até o final da noite.



