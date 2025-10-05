Calor continua em Curitiba nesta segunda! Veja previsão do tempo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta segunda-feira (06/10) indica um dia predominantemente nublado com possibilidade de chuva leve durante a noite. As temperaturas variarão entre 13°C e 29°C, proporcionando um dia quente para os curitibanos.

Durante o dia, o céu estará majoritariamente encoberto, com 100% de cobertura de nuvens. Apesar disso, a probabilidade de chuva será baixa, apenas 10%. O vento soprará do noroeste com velocidade média de 18 km/h, podendo atingir rajadas de até 34 km/h.

À noite, o cenário muda um pouco. A probabilidade de chuva aumenta para 65%, com previsão de chuva leve. Espera-se uma precipitação de aproximadamente 4,6 mm. O vento mudará de direção, vindo do leste, com velocidade média de 14 km/h e rajadas de até 26 km/h.

O índice UV (Ultravioleta) máximo será de 6, considerado alto. Recomenda-se o uso de protetor solar e cuidados com a exposição ao sol, especialmente entre 10h e 16h. A umidade relativa do ar variará entre 50% durante o dia e 91% à noite.

Para os observadores do céu, o nascer do sol está previsto para as 5h51 e o pôr do sol para as 18h19. À noite, teremos lua cheia, com o nascer da lua às 17h58 e o pôr às 5h18 do dia seguinte.