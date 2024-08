Ex-governador Paulo Pimentel completa 96 anos cheio de vigor

Hoje, o estado do Paraná celebra os 96 anos de Paulo Pimentel, uma figura icônica, que deixou marcas na comunicação e na política paranaense. Com contribuições significativas para o desenvolvimento regional, pela liberdade de imprensa e pela democracia, ele segue vigilante, consumindo notícias diariamente (não dispensa uma boa folheada na edição impressa da Tribuna) e com a cabeça fervilhando de ideias.

Nascido em 7 de agosto de 1928, na cidade paulista de Avaré, Paulo Pimentel formou-se advogado, mas foi na política e – paralelamente – nas comunicações que construiu sua trajetória. Foi governador do Paraná aos 37 anos (de 1966 a 1971) e duas vezes deputado federal. Na área da comunicação, foi empresário fundador e presidente do Grupo Paulo Pimentel (GPP).

A Tribuna do Paraná, fundada em 1956 por João Feder, foi adquirida pelo GPP na década de 1960 e acompanhou Pimentel até o ano de 2011, período em que o GRPCOM anunciou a compra dos empreendimentos que pertenciam ao ex-governador. Foi com Pimentel que a Tribuna se tornou um dos jornais mais vendidos em Curitiba. Os temas escritos ao estilo popular, que são o DNA jornal, continuam fazendo a diferença na vida dos curitibanos e paranaenses até os dias atuais.

Desempenhou um papel fundamental na democratização da informação e na promoção da cultura local. Sua visão empreendedora e compromisso com a qualidade jornalística estabeleceram novos padrões no setor.

Entre diversas homenagens, recebeu recentemente a medalha de Honra de Ordem ao Mérito, considerada a mais alta homenagem oferecida pelo Ministério Público do Paraná. A decisão pela homenagem leva em conta os serviços prestados com notável zelo. O convite ao homenageado foi assinado por Gilberto Giacoia, procurador-geral de Justiça.

Pimentel vive a expectativa de ver o seu neto, o atual vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, como o novo prefeito da cidade. Ele será o candidato do PSD à sucessão de Rafael Greca, seu principal padrinho.

