Eleições 2024: primeiro debate em Curitiba acontece nesta quinta-feira

Encerradas as convenções partidárias, o primeiro debate entre os candidatos que vão disputar as Eleições de 2024 para o cargo de prefeito ou prefeita de Curitiba acontecerá nesta quinta-feira (08), às 22h15, na Band Paraná.

De acordo com a Band, todos os nove candidatos devem participar do debate. São eles: Andrea Caldas (PSOL), Cristina Graeml (PMB), Eduardo Pimentel (PSD), Luciano Ducci (PSB), Luizão Goulart (Solidariedade), Maria Victoria (PP), Ney Leprevost (União Brasil), Requião (Mobiliza) e Samuel de Mattos (PSTU).

Além de passar na televisão aberta, o evento também será transmitido no YouTube.

Conforme a tradição, o debate da Band abrirá a série de ‘embates’ entre os candidatos do primeiro turno. O evento acontecerá antes do período em que é permitida a propaganda eleitoral, que inicia em 16 de agosto.

Seguindo o calendário, a RICTV/Jovem Pan realizará o debate no dia 28 de setembro, às 21 horas. E a RPC no dia 3 de outubro. O horário ainda não foi divulgado.

