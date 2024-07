Eleições Curitiba 2024: confira o calendário das convenções partidárias

Faltando menos de três meses para as Eleições de 2024, está aberto o período das convenções partidárias. Desde o dia 20 de julho até 5 de agosto, os partidos políticos podem realizar esse tipo de evento. Conforme define o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas convenções partidárias são discutidas as coligações e escolhidos os candidatos e candidatas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

Após realizada a convenção e definidas as candidaturas, as agremiações possuem até o dia 15 de agosto para registrar os nomes dos participantes da eleição na Justiça Eleitoral.

Em Curitiba, a maioria dos partidos que possui nomes lançados como pré-candidatos à prefeitura já definiu data, horário e local das convenções.

Até o momento, a única convenção partidária que já aconteceu na capital paranaense foi a do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), que definiu Samuel de Mattos como candidato à Prefeitura de Curitiba, na noite de quarta-feira (24).

Confira 0 calendário completo das convenções dos pré-candidatos à prefeitura de Curitiba:

