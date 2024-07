Ex-deputado Toninho Baratter morre aos 69 anos no Paraná

Morreu, aos 69 anos, vítima de um infarto, o ex-deputado do Paraná Antonio Carlos Baratter. O ex-parlamentar, mais conhecido como Toninho Baratter, morreu nesta terça-feira (30), em Cascavel, vítima de um infarto.

Baratter iniciou sua carreira pública como vereador de Cascavel, cargo que ocupou de 1989 a 1992. Em 1998, obteve a primeira suplência de deputado estadual pelo PSDB e, em fevereiro de 1999, assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa, substituindo o deputado Sergio Spada, que havia se licenciado para ocupar a Secretaria Especial para Proteção e Defesa do Consumidor. Após o retorno de Spada, Baratter continuou sua atuação ao assumir a vaga do deputado Luiz Fernandes Litro, afastado para tratamento de saúde.

Durante sua passagem no Poder Legislativo, Toninho Baratter foi líder da bancada do PSDB e membro das Comissões Permanentes de Constituição e Justiça, Revisão Constitucional e Redação Final.

Perfil e Trajetória

Toninho Baratter nasceu em Rondinha (RS), no dia 23 de abril de 1955, filho de Valério Baratter e Adélia Pertusatti Baratter. Sua trajetória política começou ainda jovem, quando a família se mudou para Cascavel em 1962, onde se envolveu no ramo madeireiro. Baratter, divorciado e pai de dois filhos, Valério e Vinícius, dedicou-se à política com grande paixão e compromisso.

Sua militância começou com a composição da comissão nacional para a fundação do PSDB, e sua influência política se consolidou como membro do diretório estadual do partido. Ele também fez contribuições como membro palestrante do Instituto Teotônio Vilela.

