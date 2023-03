O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) libera novamente o tráfego da Estrada da Graciosa às 19 horas desta segunda-feira (13). A rodovia estava interditada desde a manhã de domingo, após escorregamentos de terra atingirem o km 8 e o km 12, em locais que já estavam danificados desde o final do ano passado.

Equipes da obra de recuperação emergencial da Graciosa realizaram a remoção da terra, vegetação e rochas que escorregaram sobre a pista e também lavaram a lama que havia se acumulado com o apoio de um caminhão-pipa. Antes da liberação também foram instaladas mais barreiras de concreto New Jersey no km 12, onde foi registrado maior movimento de material sobre a rodovia.

Veículos podem voltar a transitar no trecho, que permanece com operação pare-e-siga entre o km 7 e km 8 e entre o km 11 e km 12, onde estão em andamento os serviços de recuperação dos taludes danificados pelas chuvas em meses anteriores. O trecho está totalmente sinalizado e funcionários da obra orientam os motoristas nos locais com bloqueios.

A previsão é de concluir a maioria dos serviços de contenção até maio, prazo que pode ser prorrogado devido às constantes chuvas no Litoral.

O DER/PR recomenda que os usuários evitem utilizar a Estrada da Graciosa durante períodos de chuva, exceto em casos de extrema necessidade.

