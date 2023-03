Mau tempo provoca bloqueio total da BR-376 na tarde desta segunda-feira

A BR-376 será novamente bloqueada para o trânsito de veículos a partir das 16h desta segunda-feira (13). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), novas chuvas registradas nesta segunda, no trecho que liga Curitiba e o litoral de Santa Catarina, foi o que motivou a decisão.

Vale destacar que a concessionária que administra o trecho havia liberado o tráfego parcial de veículos na rodovia ainda nesta manhã, mesmo com chuvas fracas. O local havia sido bloqueado na noite de domingo (12) por causa do risco de novos deslizamentos, em virtude das fortes chuvas que atingem a região.

“Em razão do volume das chuvas na região de serra da BR-376, a rodovia será interditada totalmente, nos dois sentidos de direção, com previsão a partir das 16 horas, podendo sofrer alterações”, informou a PRF.

Ainda conforme a orientação, diante deste cenário, a PRF orienta que o motoristas “evitem transitar pela BR-376 e procurem as rotas alternativas. Para quem segue sentido Santa Catarina, acessar a BR-116 e posteriormente pela BR-470 pera acessar novamente a BR-101. No sentido norte (Paraná) o acesso é no km 111 da BR-101 – em Navegantes/SC, até a BR-470”.

O bloqueio total é na altura do km 669 da rodovia, na região de Guaratuba (PR), na ligação entre os estados do Paraná e Santa Catarina.

