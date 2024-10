Domingo de votação terá tempo estável em Curitiba; veja previsão

O guarda-chuva não será um acessório necessário para os paranaenses votarem neste domingo (06), no 1º turno das eleições municipais de 2024. De acordo com a previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), praticamente todo o estado deve ter um dia estável, sem precipitações.

Apesar do tempo seco, o meteorologista do Simepar Lizandro Jacóbsen explica que na Grande Curitiba e no Litoral as temperaturas ficam mais baixas. “Bastante nebulosidade entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, onde permanece com o tempo mais fechado. Dificilmente as temperaturas ultrapassam os 20ºC na capital e os 22ºC na região das praias”, diz Jacóbsen.

Mesmo com o tempo mais ameno, o meteorologista afirma que em Curitiba podem ocorrer algumas aberturas de sol, de forma rápida. De forma geral, a previsão do Simepar aponta que “as temperaturas tendem a subir significativamente no Norte e Oeste do Paraná durante a tarde, enquanto no Sul e Leste, prevê-se que as temperaturas se mantenham ainda um pouco mais amenas”.

Portanto, Jacóbsen deixa o recado: “bem tranquilo para quem quer ir às urnas sem ocorrência de chuva. Então não é necessário levar o guarda-chuva para as sessões eleitorais durante o domingo”.

Apenas na região da fronteira com o Paraguai, existe a chance de uma chuva isolada, por conta de uma frente fria que se desloca pelo país vizinho.

Previsão do tempo deste domingo

Curitiba: 12ºC – 22ºC

Matinhos: 17ºC – 23ºC

Paranaguá: 17ºC – 23ºC

Ponta Grossa: 12ºC – 25ºC

Foz do Iguaçu: 19ºC – 32ºC

Pato Branco: 14ºC – 28ºC

Rango Barateza! Pérola do Centro Histórico, restaurante que todo curitibano deveria conhecer Até que enfim! Novo contorno de Curitiba: corredor deve desafogar trânsito Novidade Após fechar salas, shopping de Curitiba anuncia volta de cinema