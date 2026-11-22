Ao menos 16,7 mil unidades consumidoras estão sem energia elétrica no Paraná desde a tarde de sexta-feira (20), quando uma forte tempestade atingiu o estado, com dois tornados e chuva de granizo.

Do total de desligamentos, a Região Norte concentra o maior número de casas afetadas, com 4,6 mil, seguida pela Região Oeste, com 4,1 mil; Região Noroeste, com 3,5 mil; Região Sudoeste, com 2,3 mil; Região Leste (Curitiba, Região Metropolitana e Litoral), com cerca de 1,5 mil; e Região Centro-Sul, com 568 unidades consumidoras sem energia.

De acordo com a Companhia Paranaense de Energia (Copel), o pico do desligamento ocorreu por volta das 20h de sexta (20), quando 353.849 ficaram sem luz. Equipes da Copel seguem mobilizadas para normalizar o fornecimento, que já foi restabelecido em 96% dos locais atingidos.

“Os trabalhos prosseguem de forma ininterrupta, com equipes concentradas na recomposição da rede elétrica nos trechos mais impactados pelo temporal, para acelerar o restabelecimento do serviço e garantir o retorno seguro e gradual do fornecimento aos consumidores afetados”, disse a Copel, em nota.