A proporção de áreas suscetíveis a inundação dentro de favelas e comunidades urbanas do Paraná é cerca de nove vezes maior que a registrada no restante das áreas urbanizadas do estado. O levantamento do MapBiomas aponta que 5,7% da área desses territórios está em locais com possibilidade de inundação. Nas demais áreas urbanas, o índice é de 0,6%.

Os dados mostram uma diferença na exposição a riscos ambientais entre os territórios. O indicador considera a extensão das áreas mapeadas como suscetíveis a inundação, e não o número de moradores que vivem nesses locais.

Entre os municípios paranaenses, Piraquara concentra quase metade da área suscetível a inundação identificada dentro de favelas e comunidades urbanas. O dado chama a atenção para a situação dos territórios que, além das condições de precariedade habitacional, estão sujeitos a riscos relacionados à ocorrência de inundações.

Defesa Civil mapeou mais de mil áreas de atenção

O cenário de risco também aparece no mapeamento da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. Ao todo, foram identificadas 1.082 áreas de atenção em 114 municípios paranaenses. Desse total, 406 estão relacionadas a inundações, 391 a alagamentos e 285 a deslizamentos.

Londrina concentra o maior número de áreas mapeadas, com 100, seguida por Cascavel (79), Curitiba (67), Paranaguá (41) e Francisco Beltrão (32). O levantamento considera áreas de atenção no estado e não se restringe às favelas e comunidades urbanas.

Planejamento de drenagem ainda é desafio

O planejamento urbano também é importante para prevenir alagamentos. Os Planos Diretores — que são obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, conforme o Estatuto da Cidade — devem estabelecer o zoneamento das cidades, as regras de uso e ocupação do solo e diretrizes para a drenagem urbana. Em Curitiba, por exemplo, o planejamento prevê medidas de contenção e retenção da água antes que ela alcance áreas centrais.

No Paraná, porém, a preparação dos municípios para os impactos das mudanças climáticas ainda apresenta lacunas. Embora todas as cidades tenham Plano Diretor, poucas incluem medidas específicas de adaptação climática.

A falta de planejamento de drenagem também é apontada no relatório do Ministério Público de Contas do Paraná (MPC-PR), que analisa a gestão de riscos territoriais e os recursos destinados à proteção e defesa civil nos municípios. Entre as 145 cidades que declararam ter domicílios urbanos em áreas de risco de inundação, 46 (31,7%) informaram não possuir nenhum instrumento de planejamento de drenagem.

O relatório também reúne dados sobre a distribuição de áreas de atenção da Defesa Civil no estado. São 1.082 áreas em 114 municípios, sendo 406 relacionadas a inundações, 391 a alagamentos e 285 a deslizamentos. Londrina concentra o maior número, com 100 áreas, seguida por Cascavel (79), Curitiba (67), Paranaguá (41) e Francisco Beltrão (32).

Outro indicador apresentado pelo MPC-PR mostra a proporção de domicílios urbanos em áreas de risco de inundação. Em Cruz Machado, o percentual é de 25,95%; em Adrianópolis, de 24,17%; em Nova Londrina, de 23,92%; e em Almirante Tamandaré, de 21,77%. Os dados abrangem os municípios e não apenas as favelas e comunidades urbanas.

Moradores enfrentam diferentes situações de vulnerabilidade

Para Madianita Nunes da Silva, professora do Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e pesquisadora do Núcleo Curitiba do INCT Observatório das Metrópoles, a exposição a riscos ambientais está entre as condições que ampliam a vulnerabilidade de quem vive em áreas precárias.

A pesquisadora destaca que a população desses territórios convive com a falta de infraestrutura e de serviços públicos, além da possibilidade de enfrentar inundações e deslizamentos. Ela também chama a atenção para situações de despejo, deslocamentos involuntários e insegurança. “As pessoas que vivem em áreas precárias ou sujeitas a risco não tiveram outra escolha”, afirma.

Segundo Madianita, a permanência nesses locais está relacionada às dificuldades de acesso à moradia em áreas urbanizadas. A população de baixa renda encontra obstáculos para conseguir uma habitação formal, seja pela compra ou pelo aluguel, e acaba ocupando territórios com condições mais precárias.

A professora também ressalta que a vulnerabilidade não se limita à exposição a eventos ambientais. A falta de infraestrutura e a ausência de atenção do poder público se somam a outras situações enfrentadas cotidianamente pelos moradores. “São múltiplas as camadas de violência a que estão sujeitas diariamente”, afirma.

Vegetação diminuiu 17% em dez anos

Além da diferença na exposição a inundações, os dados do MapBiomas mostram que as áreas de vegetação dentro das favelas e comunidades urbanas do Paraná diminuíram entre 2015 e 2025. A perda foi de 313 hectares, uma redução de 17%.

No restante do estado, a diminuição da vegetação foi de 13% no período. A diferença indica que a redução foi mais intensa dentro dos territórios mapeados como favelas e comunidades urbanas.

O levantamento acompanha a cobertura e a ocupação do território por meio de imagens de satélite. Os limites das favelas e comunidades urbanas utilizados na análise são os definidos pelo IBGE no Censo 2022 e foram mantidos fixos durante a série histórica.

Assim, os dados permitem observar mudanças na cobertura do solo dentro desses limites, mas não representam, por si só, o crescimento da população ou o surgimento de novas comunidades.

Infraestrutura e serviços públicos são desafios

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) aponta que a oferta de serviços e infraestrutura está entre os principais desafios relacionados às favelas e comunidades urbanas. Entre os pontos destacados pelo instituto estão saneamento básico, transporte público e acesso a serviços de saúde, educação e segurança pública.

As condições de infraestrutura também são importantes diante da exposição a riscos ambientais. A falta de serviços e de estrutura urbana pode agravar a situação de moradores que vivem em áreas suscetíveis a inundações.

Os dados do MapBiomas mostram que a proporção de área suscetível a inundação dentro das favelas paranaenses é significativamente superior à encontrada no restante das áreas urbanas. A diferença reforça a importância de considerar as condições ambientais desses territórios no planejamento urbano e nas ações voltadas à população que vive neles.