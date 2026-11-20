Os desastres climáticos provocaram R$ 22,29 bilhões em prejuízos econômicos declarados no Paraná entre 2022 e 2025. A maior parte das perdas foi atribuída à estiagem, responsável por R$ 17,99 bilhões, o equivalente a 80,7% do total no período. Os dados fazem parte do relatório do Ministério Público de Contas do Paraná (MPC-PR), que analisou as ocorrências registradas no estado e os impactos financeiros dos eventos.

O alcance dos fenômenos também aparece nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) 2025, 249 dos 399 municípios paranaenses (62,4%) foram atingidos por estiagens entre 2021 e 2024. No mesmo intervalo, 164 cidades registraram enxurradas (41,1%), 152 tiveram alagamentos (38,1%) e 129 enfrentaram enchentes (32,3%).

Os dois levantamentos mostram dimensões diferentes do problema. Enquanto o IBGE identifica a abrangência dos eventos nos municípios, o MPC-PR dimensiona os prejuízos econômicos declarados. Entre 2022 e 2025, o relatório contabilizou 2.242 ocorrências em 363 municípios. Os registros também revelam que a frequência dos desastres não corresponde necessariamente à dimensão dos danos, já que os vendavais são mais comuns, mas é a seca que concentra a maior parte das perdas financeiras.

A diferença aparece no histórico de 2015 a 2025. Nesse intervalo, a estiagem representou 5,8% das ocorrências registradas, mas respondeu por 77,3% dos prejuízos declarados, somando R$ 25,31 bilhões. Já os vendavais corresponderam a 35,1% dos registros, com 2.077 eventos, mas representaram apenas 2,6% das perdas financeiras.

O relatório considera estimativas administrativas de prejuízos públicos e privados declaradas no Sistema Informatizado de Defesa Civil do Paraná (SISDC). Entre 2015 e 2025, foram registrados 5.924 desastres em 397 municípios, com perdas acumuladas de R$ 32,74 bilhões.

Estiagem concentra prejuízos

A concentração dos danos econômicos na estiagem também aparece no recorte mais recente. Entre 2022 e 2025, os prejuízos atribuídos à seca chegaram a R$ 17,99 bilhões, distribuídos em 209 ocorrências em 169 municípios. O valor corresponde a 80,72% de todas as perdas declaradas no quadriênio.

Outro dado que chama a atenção é a concentração temporal dos prejuízos. Apenas em 2022 foram registrados 70,93% de todos os danos econômicos declarados entre 2022 e 2025.

O levantamento também apresenta diferenças entre os municípios. Cascavel liderou o ranking de prejuízos acumulados no quadriênio, com R$ 1,05 bilhão, seguida por Assis Chateaubriand, com R$ 947,5 milhões, e Toledo, com R$ 737,1 milhões. Nos 15 municípios com maiores perdas, que somaram R$ 7,59 bilhões, a estiagem foi o desastre de maior impacto financeiro.

Para o professor Alysson Nunes Diógenes, doutor em Engenharia e docente do Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental da Universidade Positivo, a distribuição dos eventos climáticos no Paraná envolve fatores naturais e alterações provocadas pela ação humana.

O pesquisador explica que fenômenos como El Niño e La Niña influenciam a distribuição das chuvas. Ao mesmo tempo, o aumento das temperaturas intensifica a evaporação da água do solo e dos reservatórios. O desmatamento e a degradação do solo também podem agravar os efeitos dos períodos secos.

As características climáticas variam entre as regiões do estado, o que exige respostas específicas para cada realidade. “Cada região precisa de estratégias próprias de gestão da água”, afirma Diógenes.

Chuvas intensas também provocam prejuízos

Embora a estiagem concentre a maior parte das perdas financeiras, as chuvas intensas também representam um desafio para os municípios. O professor aponta que o crescimento urbano, quando acompanhado da substituição de áreas verdes por asfalto e concreto, reduz a infiltração da água no solo e acelera o escoamento superficial.

A drenagem insuficiente e a ocupação de margens de rios e áreas sujeitas a alagamentos aumentam a exposição da população aos impactos das chuvas. Para o especialista, os prejuízos não podem ser atribuídos apenas à intensidade dos eventos climáticos. “Não basta culpar a chuva: precisamos olhar para o planejamento urbano”, diz.

Diógenes também ressalta que estudos indicam mudanças no comportamento das precipitações no Paraná, com períodos secos mais prolongados em algumas áreas e chuvas extremas mais intensas em outras. As alterações climáticas contribuem para esse cenário, mas a variabilidade natural, incluindo a influência de El Niño e La Niña, também precisa ser considerada.

O professor avalia que a prevenção exige medidas como melhoria da drenagem, proteção de nascentes e rios, monitoramento das condições climáticas, recuperação de áreas verdes e restrição à ocupação de locais sujeitos a riscos.

“Não podemos controlar a chuva, mas podemos reduzir muito os prejuízos que ela causa. Precisamos mudar a lógica de esperar o desastre acontecer para depois reconstruir. Recurso gasto em prevenção, planejamento urbano e proteção ambiental custa menos do que reconstruir cidades e recuperar os prejuízos depois de uma tragédia”, afirma.