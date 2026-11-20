A força do vento arrancou telhas de uma residência em Paranaguá, no Litoral do Paraná, nesta sexta-feira (20), enquanto a Defesa Civil emitia um alerta vermelho para a região. A notificação, enviada aos celulares no início da tarde, advertiu sobre a possibilidade de temporais com chuva intensa, rajadas fortes e queda de granizo.

Na casa atingida em Paranaguá, algumas telhas próximas ao beiral foram arrancadas, permitindo que a chuva molhasse parte do imóvel. Lonas foram entregues aos moradores para proteger a residência.

Segundo a Defesa Civil, o alerta severo indicava a possibilidade de ocorrência dos fenômenos na hora seguinte ao envio da mensagem. A orientação foi buscar abrigo imediatamente, evitar áreas abertas e manter distância de árvores, postes e estruturas que possam ser atingidas pelo vento.

Rajadas chegam a quase 90 km/h no Paraná

Dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostram que a ventania atingiu diferentes regiões do estado nesta sexta-feira.

A maior rajada entre os registros divulgados até as 14h45 ocorreu em Cambará, no Norte Pioneiro, onde o vento chegou a 88,6 km/h, às 14h. Em Capanema, no Sudoeste, a velocidade alcançou 81,7 km/h, às 13h45. Francisco Beltrão registrou 76,7 km/h, às 14h30.

No Litoral, a estação meteorológica de Paranaguá registrou rajadas de 63,7 km/h, às 13h15.

Chuva ultrapassa 44 milímetros em Paranaguá

Além dos ventos, a chuva foi intensa em diferentes pontos do Litoral. Em Paranaguá, a estação localizada no posto da Polícia em Alexandra acumulou 44,6 milímetros até as 14h45, o maior volume entre os locais informados pelo Simepar.

Em Pontal do Paraná, foram registrados 39,8 milímetros em Pontal do Sul e 38,2 milímetros em Praia de Leste. Em Cambará, no Norte Pioneiro, o acumulado chegou a 32 milímetros.

A combinação de chuva intensa e rajadas de vento aumenta o risco de destelhamentos, quedas de árvores e danos à rede elétrica.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Os registros meteorológicos apresentados correspondem ao levantamento do Simepar realizado até as 14h45 desta sexta-feira e podem ser atualizados ao longo do dia.