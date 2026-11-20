Tempestades que atingiram o Paraná na tarde desta sexta-feira (20) deixaram aproximadamente 205 mil unidades consumidoras sem energia elétrica, segundo balanço divulgado pela Companhia Paranaense de Energia (Copel). As regiões Oeste e Sudoeste concentram a maior parte das ocorrências, com destaque para Foz do Iguaçu, onde 36 mil imóveis estão sem fornecimento.

O temporal também motivou o disparo de um alerta vermelho para tempestades nos celulares de moradores do Paraná. O aviso, enviado por volta das 17h50 pela Defesa Civil, chamou a atenção da população para as condições meteorológicas previstas no estado.

No momento de maior impacto sobre a rede elétrica, às 17h02, a Copel contabilizou 222,5 mil unidades consumidoras com interrupção no fornecimento. Desde então, equipes trabalham em diferentes regiões para restabelecer a energia.

Oeste e Sudoeste concentram falta de energia

De acordo com o levantamento da Copel, a região Oeste tinha 108,2 mil unidades consumidoras sem luz às 18h30. No Sudoeste, eram outras 50,9 mil. As duas regiões foram as mais atingidas pelas tempestades, que avançaram pelo estado ao longo da tarde.

O monitoramento do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) identificou maior concentração de chuva, raios e rajadas de vento nessas áreas no início da tarde.

Entre os municípios do Oeste, Foz do Iguaçu liderava o número de desligamentos, com 36 mil unidades consumidoras afetadas. Na sequência aparecem Terra Roxa (8,2 mil), Guaraniaçu (6 mil), Toledo (5,9 mil) e Cascavel (5,4 mil).

No Sudoeste, Dois Vizinhos registrava 6,1 mil imóveis sem energia, seguido por Itapejara d’Oeste (5,4 mil), São João (5,1 mil), Verê (3,6 mil) e Francisco Beltrão (3,4 mil).

Já na região Leste, que engloba Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, eram 25,9 mil unidades consumidoras sem fornecimento. Somente na capital paranaense, o número chegava a 2,3 mil.

Copel orienta população a evitar rede elétrica danificada

As equipes da Copel continuam mobilizadas para normalizar o fornecimento de energia em todas as localidades afetadas. Enquanto os trabalhos são realizados, a companhia orienta os moradores a manter distância de estruturas danificadas, como postes quebrados e fios rompidos.

Em caso de falta de energia ou emergência, os consumidores podem entrar em contato com a Copel pelo aplicativo, pelo telefone 0800 51 00 116 ou pelo WhatsApp (41) 3013-8973. Produtores de proteína animal e fumicultores também contam com atendimento específico pelo telefone 0800 643 7676.