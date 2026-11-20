Mesmo depois de toda a chuva forte que cai em Curitiba desde o meio da tarde desta sexta-feira (20/11), os celulares de moradores da Grande Curitiba dispararam por volta das 17h50. O serviço de alerta severo do cell broadcast foi acionado pela Defesa Civil do Paraná para alertar que, nas próximas duas horas, são esperados grandes volumes de chuva, com risco de enxurrada e alagamentos.

A chuva chegou com muita força ao Paraná pela região Oeste. Em Foz do Iguaçu, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) investiga a possível ocorrência de um tornado ou microexplosão na região.

A chuva ganhou o estado com velocidade, atingindo várias regiões. Cidades como Ubiratã, Francisco Beltrão, Santa Helena, Cambará e Capanema registraram ventos fortes, com velocidade superior a 70 km/h. No litoral do estado também choveu muito forte, com ventos e grande volume de precipitação. Paranaguá teve 54 mm de chuva por volta das 17h, segundo o Simepar.