A limpeza de 31,2 quilômetros de rios e córregos e a desobstrução de galerias pluviais estão entre os serviços realizados em Curitiba no primeiro semestre de 2026. Apesar das intervenções, a Prefeitura reconhece que as medidas não eliminam o risco de alagamentos e inundações, especialmente em períodos de chuvas excepcionais, quando o volume de água pode ultrapassar a capacidade do sistema de drenagem.

Os dados foram apresentados em resposta a um requerimento do vereador Marcos Vieira (PDT), protocolado na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) em outubro. O parlamentar solicitou informações sobre a manutenção da estrutura de drenagem, as ações de prevenção e as obras executadas ou previstas para reduzir os problemas provocados pelas chuvas.

Entre janeiro e junho, aproximadamente 31.270 metros de córregos e rios passaram por serviços de limpeza, desassoreamento e desobstrução. Outros 2.530 metros corresponderam à desobstrução de galerias pluviais. Também foram realizadas 590 intervenções em caixas de captação, poços de visita e caixas de ligação.

Entre os cursos d’água contemplados estão os rios Atuba, Bacacheri, Belém e Barigui, além do Ribeirão dos Padilhas.

Novas bacias de contenção ainda estão em estudo

Na resposta enviada à Câmara, a Prefeitura informou que já foram implantadas bacias de contenção na Via Rose e no Ribeirão dos Mueller, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Também há estruturas no Mossunguê, em Campo Comprido, e no Parque do Semeador, no Sítio Cercado.

Mais uma bacia estava em construção no Rio Atuba, no bairro Santa Cândida. Para as próximas intervenções, a administração municipal informou que ainda desenvolvia estudos para implantar novas estruturas de retenção e amortecimento de cheias.

Entre as possibilidades, estão bacias de detenção de menor porte e ampliações das redes de drenagem em regiões historicamente sujeitas a alagamentos.

A própria Prefeitura aponta limitações na estrutura existente. Segundo o ofício encaminhado à CMC, mesmo com as intervenções realizadas, o sistema pode não dar conta do volume de água em períodos de precipitações excepcionais, o que mantém o risco de alagamentos e inundações na cidade.

Outro problema mencionado é o descarte irregular de lixo em galerias pluviais, rios e canais. O material pode obstruir o sistema de drenagem e agravar os impactos das chuvas.