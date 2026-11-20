Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), registrou a maior temperatura do Paraná nesta sexta-feira (20), com máxima de 38,7°C. O município liderou o levantamento das estações meteorológicas que monitoraram o calor no estado, conforme dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

O calor também foi intenso em outras regiões paranaenses. De acordo com o levantamento das temperaturas máximas do dia, Diamante do Norte, no Noroeste, registrou 36,9°C, ficando na segunda posição. Na sequência aparecem Nova Fátima, com 35,2°C, Loanda e Paranapoema, ambas com 35,1°C.

Confira as cinco maiores temperaturas registradas no Paraná nesta sexta-feira:

Cerro Azul (Simepar): 38,7°C; Diamante do Norte (INMET): 36,9°C; Nova Fátima (INMET): 35,2°C; Loanda (Simepar): 35,1°C; Paranapoema (INMET): 35,1°C.

Calor e temporais marcam previsão para o Paraná

Apesar das altas temperaturas, a sexta-feira também está sendo marcada pelo aumento da instabilidade atmosférica no Paraná. Segundo o Simepar, as instabilidades provocarão chuvas intensas, rajadas de vento e queda de granizo. Mesmo com a previsão de temporais, as temperaturas continuam elevadas.

Para sábado (21), a combinação entre calor e umidade, associada à intensificação de uma área de baixa pressão nos países vizinhos, deve continuar favorecendo a ocorrência de chuvas isoladas e temporais pontuais em todo o Paraná. O Simepar alerta que novamente há potencial para queda de granizo e ventos fortes.