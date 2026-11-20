Uma tempestade atingiu Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, na tarde desta sexta-feira (20). O temporal provocou estragos em diferentes pontos da cidade. A força dos ventos derrubou árvores e galhos, danificou coberturas de imóveis e deixou milhares de imóveis sem energia elétrica.

De acordo com a Defesa Civil, foram registradas dezenas de ocorrências envolvendo quedas de árvores e galhos. Os pontos mais afetados incluem a região central, a Vila Yolanda, o Panorama, o Bourbom e áreas próximas.

Também foram identificados danos nos telhados de residências, principalmente nas regiões da Vila Yolanda e do Centro. Após o temporal, equipes do Corpo de Bombeiros, da Copel e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente foram mobilizadas para retirar árvores e galhos que atingiram ruas, imóveis e a rede elétrica.

Apesar dos estragos, a Defesa Civil informou que não havia registro de pessoas feridas ou desabrigadas até a atualização divulgada pelo órgão.

Temporal deixa milhares de imóveis sem energia no Oeste

O temporal também afetou o fornecimento de energia elétrica em diferentes municípios paranaenses. Segundo a Copel, aproximadamente 205 mil unidades consumidoras estavam sem luz em todo o Estado, em razão das tempestades que avançaram pelo Paraná durante a tarde.

No Oeste, Foz do Iguaçu concentrava o maior número de desligamentos, com cerca de 36 mil unidades consumidoras sem energia. Na sequência apareciam Terra Roxa, com 8,2 mil, Guaraniaçu, com 6 mil, Toledo, com 5,9 mil, e Cascavel, com 5,4 mil. A companhia informou que trabalha para restabelecer o serviço.

O Paraná está sob alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com previsão de ventos de até 100 km/h, chuva intensa e possibilidade de granizo. A condição meteorológica está associada a uma área de baixa pressão sobre o norte da Argentina e o Paraguai, que favorece o transporte de umidade para a região.