Dois novos tornados foram confirmados pelo Sistema de Monitoramento e Tecnologia do Paraná (Simepar), na tarde desta sexta-feira (20), em Foz do Iguaçu, no Oeste, e Manoel Ribas, na região Central do Paraná. O primeiro tornado aconteceu por volta das 15h, na região do bairro Vila Yolanda, em Foz, e o segundo às 18h, em Manoel Ribas. Já foram registrados 15 fenômenos semelhantes neste anos no estado.

Após conferir os estragos, colher os relatos de prefeituras e moradores, além de analisar imagens coletadas, o Simepar confirmou os fenômenos. “As tempestades se desenvolveram em um ambiente atmosférico favorável à formação desses fenômenos, com presença de umidade, elevada instabilidade e significativa variação da velocidade e direção do vento com a altura”, diz a nota oficial.

Os tornados foram classificados como F1 na Escala Fujita, categoria que corresponde a ventos estimados entre 117 e 180 km/h, capazes de provocar destelhamentos, queda de árvores e outros danos moderados.

A Região Sul do Brasil contabilizou até o início da semana 28 tornados confirmados até o momento neste ano, de acordo com as Defesas Civis estaduais. O estado do Paraná é o que mais concentra os registros, com 15 tornados chamados “supercelulares” e outros dois fenômenos do tipo landspout, formados por correntes de ar em rotação próximas à superfície, sem depender de uma supercélula. Clique para entender mais sobre os fenômenos.