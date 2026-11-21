Os fortes ventos e a tempestade de granizo que atingiram o Paraná na tarde de sexta-feira (20) causaram diversos estragos, como destelhamentos, cancelamento de voos e queda de árvores e postes. Em todo o Estado, 353.849 unidades consumidoras ficaram sem luz. O pico do desligamento ocorreu por volta das 20h, segundo a Companhia Paranaense de Energia (Copel).

Até as 12h deste sábado (21), 80.588 residências e empresas ainda continuavam sem fornecimento de energia elétrica.

De acordo coma Copel, o temporal atingiu intensamente as regiões Sudoeste e Oeste, no período da tarde, e Norte e Noroeste, no período da noite e madrugada. Cerca de 600 profissionais de obras, técnicos e de manutenção trabalham para religar os fios.

Do total de unidades consumidoras com interrupções de energia neste momento, 21,7 mil estão na região Oeste; 21,4 mil na região Norte; 18,1 mil na região Noroeste do Estado; 11 mil, na região Sudoeste; 4,5 mil no Centro-Sul e Campos Gerais e 2,9 mil em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral.

Na região Oeste, os municípios mais afetados são Foz do Iguaçu, com 6,2 mil desligados, e Cascavel e Corbélia – com 2 mil cada.

No Norte paranaense, neste momento, as cidades com maior número de clientes sem luz são: Londrina (3,8 mil), Apucarana (3,1 mil), Rolândia e Califórnia (1,4 mil cada) e Arapongas (1,2 mil).

No Noroeste, os municípios mais atingidos são: Maringá (1,8 mil), Sarandi (1,4 mil), Santa Cruz do Monte Castelo (mil) e Mandaguari 832.

Como registrar falta de luz

A Copel orienta que a população mantenha distância da rede elétrica danificada, como postes quebrados e fios rompidos. Em casos de desligamentos e emergências, acione os canais de atendimento da Copel via aplicativo, telefone 0800 51 00 116 ou WhatsApp (41) 3013-8973. Produtores de proteína animal e fumicultores contam com o Copel Agro por meio do telefone 0800 643 7676.