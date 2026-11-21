A forte chuva que atingiu o Paraná na tarde desta sexta-feira (20) provocou estragos em diversas cidades. Em Maringá, uma mulher ficou presa enquanto descia em uma tirolesa, no centro do município. Os ventos também impediram voos pelo interior do Estado e causaram turbulências, que mudaram rotas, preocuparam cantores sertanejos e alteraram shows.

Em Maringá, no norte paranaense, os ventos chegaram a 77km/h e causaram estragos na decoração de Natal da cidade. Na praça central, uma mulher ficou presa durante a descida em uma tirolesa. Ela foi resgatada sem ferimentos.

Em Pato Branco, no sudoeste, a dupla Israel & Rodolffo, desistiu de decolar na tarde de ontem. Em um vídeo nas redes sociais, eles contam que chegaram a entrar no avião, mas mudaram de ideia após descobrirem que as condições não estavam nada favoráveis. Na noite anterior, a dupla fez um show em São Jorge do Oeste (PR) e seguia rumo a Balneário Camboriú (SC), em jato particular. “Tem que respeitar o clima, tem que respeitar o tempo”, disse Rodolfo.

O sertanejo César Menotti, da dupla César Menotti & Fabiano, também relatou enfrentar turbulência durante um voo em avião particular pelo oeste do Paraná, em Cascavel, que registrou rajadas de vento de 66 km/h, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Na mesma tarde, o cantor Belo tentou pousar em Curitiba, para abertura de um show na capital, mas precisou mudar a rota de voo e o horário da apresentação. “Trocamos de horário pois não conseguimos pousar em Curitiba devido a uma chuva de granizo. Estamos indo para Ponta Grossa, para depois voltar para Curitiba”, disse ele, em um vídeo divulgado.

Em Cambé, no norte paranaense, a chuva levou a prefeitura a cancelar a programação de shows com os cantores Alexandre Pires e Felipe Araújo, que já estava se apresentando quando o temporal começou. “O vento estava me empurrando ali em cima do palco. Aí eu resolvi parar o show porque fiquei preocupado com os equipamentos que estavam balançando muito”, relatou Araújo, em suas redes sociais.

Em Cambará, ainda no norte, os ventos chegaram a 88 km/h, de acordo com o Simepar. Foz do Iguaçu, no oeste, também registrou várias quedas de árvore e postes, destelhamentos e interrupção de energia elétrica.