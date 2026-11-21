A previsão do tempo para Curitiba neste sábado (21) indica um dia completamente nublado, com céu encoberto durante todo o período. O clima em Curitiba trará temperaturas variando entre mínima de 18,4ºC e máxima de 27,7ºC, com sensação térmica podendo atingir 29,4ºC nos momentos mais quentes do dia.

O tempo em Curitiba apresenta 40% de probabilidade de chuva durante o período diurno, com possibilidade de acumular até 0,81 mm de precipitação. Um dado importante é a chance de 70% para ocorrência de trovoadas ao longo do dia, o que exige atenção dos curitibanos que planejam atividades ao ar livre.

Os ventos soprarão da direção oeste a 18 km/h durante o dia, com rajadas que podem alcançar 47 km/h. A umidade relativa do ar ficará em torno de 72% no período diurno, elevando-se para 91% durante a noite. O índice ultravioleta registrará nível 4, considerado moderado.

Chuva à noite em Curitiba?

Para o período noturno, a previsão do tempo mantém o céu nublado, mas com redução na probabilidade de chuva para 25%, podendo acumular 0,31 mm. A chance de trovoadas também diminui para 20%. Os ventos mudam de direção, soprando de nordeste a 8 km/h, com rajadas de até 18 km/h. Lua na fase crescente gibosa.