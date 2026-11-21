O Contorno Norte de Curitiba terá interdições temporárias neste domingo (22) para a instalação de estruturas de um novo viaduto em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. A operação será realizada pela concessionária Via Araucária, no km 13+200 da PR-418, e exigirá o bloqueio total da rodovia nos dois sentidos.

A previsão é que os trabalhos ocorram das 6h às 20h, em um trecho entre os quilômetros 8+200 e 14+300. Durante esse período, serão realizados cinco ciclos de interrupção do tráfego, com duração aproximada de 20 minutos cada.

A operação envolve o transporte e o lançamento de cinco vigas pré-moldadas que serão utilizadas na construção do viaduto. A medida é necessária para garantir a segurança durante o deslocamento das estruturas até o ponto de instalação.

Tráfego será liberado entre as interrupções

Apesar da previsão de bloqueio ao longo do dia, as interdições não serão contínuas. Após a passagem de cada conjunto de transporte, o trânsito será liberado normalmente nos dois sentidos da PR-418.

As interrupções ocorrerão de maneira pontual, conforme o andamento da operação. A concessionária recomenda que os motoristas programem seus deslocamentos, mantenham a atenção ao passar pelo trecho e respeitem a sinalização e as orientações das equipes operacionais.