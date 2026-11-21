Tropeçar com frequência, sentir insegurança ao caminhar ou precisar se apoiar em móveis para manter a estabilidade são situações que podem indicar alterações no equilíbrio corporal. Embora episódios isolados possam acontecer, principalmente em terrenos irregulares ou durante momentos de distração, dificuldades recorrentes merecem atenção. O problema pode afetar a autonomia, aumentar o risco de quedas e interferir nas atividades do dia a dia.

De acordo com Diego Maia, coordenador do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera, o equilíbrio depende da integração entre diferentes sistemas do organismo, como visão, sistema vestibular, responsável pela percepção dos movimentos e da posição da cabeça, e propriocepção, que permite reconhecer a posição do corpo e dos membros no espaço.

“Quando essas informações não são processadas de maneira adequada ou existe alguma alteração muscular, articular ou neurológica, a pessoa pode apresentar dificuldade para se manter estável”, explica.

Causas da perda de equilíbrio

As causas da perda de equilíbrio são variadas e podem estar relacionadas ao envelhecimento, à redução da força muscular, a alterações na visão, a problemas no ouvido interno e a condições neurológicas. Quadros popularmente conhecidos como labirintite e outras disfunções vestibulares, por exemplo, podem provocar tontura e sensação de instabilidade. Por outro lado, dores, limitações articulares e fraqueza nos membros inferiores podem dificultar a sustentação do corpo e a realização de movimentos simples.

O uso de determinados medicamentos também pode interferir no equilíbrio, especialmente quando provoca sonolência, queda de pressão ou tontura. Por isso, é importante informar ao médico sobre os sintomas e os remédios utilizados, sem interromper tratamentos por conta própria.

Sintomas persistentes ou que limitam a rotina precisam ser investigados por um profissional de saúde (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

Quando a dificuldade de equilíbrio merece atenção?

Alguns sinais indicam que é importante buscar avaliação profissional, especialmente quando aparecem de forma persistente ou começam a limitar a rotina. Entre eles, estão:

Tropeços e quedas frequentes, mesmo em ambientes conhecidos;

Sensação de instabilidade ao caminhar ou mudar de direção;

Dificuldade para ficar em pé sem apoio;

Necessidade de se segurar em móveis ou paredes para se movimentar;

Tontura recorrente ou sensação de que o ambiente está girando;

Insegurança para subir e descer escadas;

Dificuldade para realizar atividades que antes eram simples, como tomar banho ou se levantar de uma cadeira.

Para reverter ou controlar essas situações, a reabilitação fisioterapêutica oferece um tratamento direcionado, que pode incluir exercícios de fortalecimento dos membros inferiores, treino de marcha, atividades de coordenação motora, reabilitação vestibular e exercícios específicos de equilíbrio estático e dinâmico.

“Não existe um exercício único que resolva todos os casos. O plano de tratamento precisa considerar a origem da dificuldade, a condição física e as limitações de cada pessoa. A progressão deve ser gradual e supervisionada para evitar quedas e outros acidentes”, orienta Diego Maia.

Hábitos que ajudam a preservar o equilíbrio

Além do acompanhamento profissional, alguns cuidados podem contribuir para manter a estabilidade e reduzir o risco de quedas. A prática regular de atividade física, com exercícios de fortalecimento muscular, mobilidade e coordenação, ajuda a preservar capacidades importantes para a locomoção. Caminhadas, musculação e atividades orientadas que trabalham o controle corporal podem fazer parte da rotina, desde que sejam adequadas às condições de cada pessoa.

Em casa, também é importante manter os ambientes bem iluminados, retirar tapetes soltos, evitar fios espalhados pelo chão e instalar barras de apoio em locais como o banheiro, quando necessário. O uso de calçados firmes e adequados também contribui para uma caminhada mais segura.

A recomendação é não esperar uma queda para investigar alterações recorrentes. Identificar a causa da instabilidade permite direcionar o cuidado e evitar que a dificuldade comprometa a independência e a qualidade de vida.

Por Luana Figueiredo