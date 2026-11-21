Um homem de 41 anos foi condenado a 37 anos de prisão por homicídio qualificado e transfobia, praticados dentro de um ônibus biarticulado em Curitiba. O crime aconteceu em 16 de junho de 2024 após a vítima tentar defender um casal homoafetivo que sofria ofensas do condenado dentro do ônibus. Um adolescente de 17 anos também foi detido por participar das agressões.

A sentença foi dada pelo Tribunal do Júri de Curitiba, no dia 18 de novembro, ao classificar o homicídio como triplamente qualificado. A vítima foi imobilizada pelo condenado dentro do coletivo e morta ali mesmo pelo adolescente, com 16 facadas. O assassinato ocorreu em um biarticulado da linha Santa Cândida – Capão Raso, diante de testemunhas.

Segundo as investigações, o casal estava no interior do ônibus quando passou a ser ofendido e agredido pelo homem e seu sobrinho adolescente. A vítima tentou defender o casal e foi assassinada pelo menor, com ajuda do tio.

Após a condenação, o Ministério Público do Paraná (MPPR) destacou que, durante a sessão de julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras sustentadas na denúncia feita pela Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos Contra a Vida. Ela tipificou o homicídio como triplamente qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de meio cruel e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O homem também foi condenado pelos crimes de corrupção de menor e transfobia (injúria transfóbica equiparada a racismo). Ele já estava preso preventivamente e seguirá detido para o cumprimento da pena. O adolescente que participou do crime também está detido, e seu processo corre sob sigilo na Vara da Infância e da Juventude.

“Os jurados acolheram todas as teses do MP e, ao final, a pena foi aplicada em 37 anos de reclusão no regime inicialmente fechado”, destaca o promotor de Justiça André Tiago Pasternak Glitz.