Uma sucessão de infrações graves no trânsito levou a um acidente envolvendo um homem bêbado e outro sem carteira de habilitação. O registro foi feito na noite de sábado (21), pela Polícia Rodoviária Federal, no km 133 da BR-116, em Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba e deixou quatro feridos, dois em estado grave, entre eles, um menino de oito anos.

Dirigindo uma Ford Ranger, o homem alcoolizado bateu na traseira de um Corsa, conduzido por um motorista inabilitado. No veículo atingido estavam duas crianças, uma menina de 12 e um menino de 8 anos. Ele e o motorista da caminhonete foram encaminhados em estado grave para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba. Os outros dois ocupantes sofreram ferimentos leves.

Segundo a PRF, o acidente aconteceu por volta das 20h, quando o homem alcoolizado bateu na traseira do Chevrolet Corsa, que seguia sentido Capital. “Após a colisão, a caminhonete foi projetada para a pista contrária, parando em meio à vegetação. Único ocupante, o condutor da caminhonete sofreu lesões graves.”

Durante o teste do bafômetro, foram constatadas 0,48 miligrama de álcool por litro de ar expelido no motorista da caminhonete.

Ele recebeu alta neste domingo (20) e foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal grave, sendo encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil em Fazenda Rio Grande.