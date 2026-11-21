Em sua 24ª edição, o Concurso Café Qualidade Paraná premiou, nesta semana, os melhores cafés do Estado. A cerimônia de entrega dos prêmios aconteceu no dia 17 de novembro, no Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba, e destacou sabores que combinam temperatura e altitude ideais, solo fértil e produtores organizados. Neste ano, nove dos dez premiados são da região do Norte Pioneiro.

No total, 113 cafés, de 28 municípios, concorreram em duas categorias. Com o título de melhor ‘Café Natural’ ficou o produtor Delson de Oliveira Pinto, de Jaboti, no Norte Pioneiro. Ele alcançou 89,32 pontos na avaliação sensorial e ficou em primeiro lugar, deixando a cidade pela primeira vez no pódio.

Na categoria ‘Cereja Descascado’, a produtora Pâmela Ribeiro dos Santos Matheus, de Congoinhas, também do Norte Pioneiro, conquistou o primeiro lugar, com nota 88,82.

Desde 2023, o concurso também premia os melhores cafés de cada regional. Nessa categoria extra, foram premiados seis produtores. O evento é organizado pela Câmara Setorial do Café do Paraná, que reúne o Sistema FAEP, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab).

Durante a cerimônia, o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, lembrou que para cada um destes cafés existe um ano inteiro de trabalho do produtor, que enfrenta sol, chuva e eventos climáticos extremos, além de altos custos de produção e problemas de infraestrutura. “Este concurso mostra ao Brasil e ao mundo que o Paraná tem café de excelência. É uma vitrine que abre caminhos, gera conexões e transforma o esforço do produtor em renda”, disse.

No paraná, são cerca de oito mil propriedades com foco na cafeicultura. “Temos a visão de que precisamos levar ao cafeicultor cada vez mais conhecimento e oportunidade. Com planejamento temos que pensar em agregar cada vez mais valor. E para se ter um café de qualidade cada vez maior é preciso um produtor especializado. Isso envolve conhecimento, tecnologia e união”, afirmou Walter Ferreira Lima, gerente da Câmara Setorial do Paraná.

Todos os vencedores. Foto: Divulgação / FAEP

Veja todos os vencedores desta edição do Concurso Café Qualidade Paraná:

Categoria Café Natural

1º Delson de Oliveira Pinto (89,32) – Jaboti

2º Ariele Miranda Afonso (88,48) – Curiúva

3º Daiani Toledo Pires (87,39) – Cambira

4º José Eduardo Correa Ferraz (87,23) – Ribeirão Claro

5º Márcia de Jesus Andrade da Silva (87,15) – São Jerônimo da Serra

Cereja Descascado

1º Pâmela Ribeiro dos Santos Matheus (88,82) – Congonhinhas

2º Flávia G.M.Jacob Saldanha (88,80) – Jacarezinho

3º Carlos Gabriel Cruz de Carvalho (87,57) – Siqueira Campos

4º Sirlei de Fátima da Cruz Carvalho (87,14) – Joaquim Távora

5º Júlio César de Barros (87,08) – São Jerônimo da Serra

Campeões Regionais

Edson da Silva Novaes – Regional Londrina/ Pitangueiras

Antônio Carlos Ricardo – Regional Maringá/ Mandaguari

Ricardo Brentan – Regional Ivaiporã/ Lidianópolis

Celina Aparecida Campana – Regional Toledo/ Jesuítas

Palmyos Eduardo Araujo Martins – Regional Campo Mourão/ Iretama

Ramon Ponce Martins – Regional Cianorte / São Tomé