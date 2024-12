Desmatamento da Mata Atlântica gera R$ 124 milhões em multas no Paraná

O Instituto Água e Terra (IAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável do Paraná, registrou um aumento significativo nas multas aplicadas por crimes ambientais em 2024. Até novembro, o valor total chegou a R$ 229 milhões, representando um crescimento de quase 25% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Mais da metade das multas, cerca de R$ 124 milhões, foram relacionadas a danos causados à flora, principalmente à Mata Atlântica. O número de Autos de Infração Ambiental (AIA) também cresceu, atingindo 8.977 casos, um aumento de 26% em relação a 2023.

Aline Canetti, engenheira florestal do Núcleo da Inteligência Geográfica e da Informação do IAT, ressalta a eficácia das ações de fiscalização: “As operações de força-tarefa que o IAT realiza mostram claramente para a população que os crimes ambientais não ficam impunes. A tecnologia, como o uso de imagens satélite, nos permite mapear danos ambientais, mesmo que eles tenham ocorrido há anos, e isso garante que os autores sejam responsabilizados”.

Resultados positivos na preservação

O aumento na fiscalização tem gerado resultados positivos. O Paraná registrou uma queda superior a 70% no desmatamento em 2023. Além disso, dados da plataforma MapBiomas mostram que o estado foi o único da região Sul a aumentar sua cobertura florestal natural entre 2017 e 2022, ganhando 205 km² de área verde.

Como denunciar crimes ambientais

A participação da população é fundamental no combate aos crimes ambientais. As principais formas de denúncia são:

1. Disque-Denúncia 181 do Batalhão Ambiental

2. Serviço de Ouvidoria do IAT, disponível no Fale Conosco

3. Escritórios regionais do IAT

Ao fazer uma denúncia, é importante fornecer informações detalhadas sobre a localização e os acontecimentos para agilizar a apuração dos fatos.

O valor arrecadado com as multas é destinado integralmente ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, que financia projetos de preservação e recuperação ambiental no estado.