Na madrugada desta sexta-feira (22), um deslizamento de terra fechou um dos acessos ao Ferry Boat, em Guaratuba, no litoral do Paraná. A travessia está liberada, mas o usuário precisa pegar um caminho alternativo para realizar o trajeto. Equipes da prefeitura realizam nesta manhã a limpeza para liberar o trecho. Ninguém saiu ferido.

+Leia mais! Em decreto, Ratinho Jr autoriza retomada das aulas no dia 18 de fevereiro

O deslizamento ocorreu na Rua Capitão João Pedro, no Centro, de Guaratuba. Segundo informações, a chuva intensa provocou o movimento da terra e fechou o acesso para outras ligações do município. Com o fechamento da via, a melhor forma de chegar ao Ferry Boat é pelo caminho conhecido como “Subida dos Bombeiros”. Equipes da prefeitura ainda trabalham na parte do deslizamento com o auxílio do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal.

“Água que não acaba mais”

A chuva foi intensa no litoral paranaense. Em Paranaguá, foram 170 milímetros de chuva entre a noite de quinta-feira (21) e a manhã de sexta. Isto corresponde a 40% previsto para todo o mês de janeiro.