Desabrigados pelas chuvas começam a ser acolhidos em hotéis no Paraná

Algumas famílias desabrigadas de União da Vitória, na região sul do Paraná, foram hospedadas no sábado (14), em um hotel do município, onde irão permanecer por 15 dias. Elas são as primeiras beneficiadas pela determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior, de que os desabrigados sejam levados a hotéis e pousadas com diárias pagas pelo governo estadual.

Para que as famílias venham a ser hospedadas, é preciso constar em critérios de prioridade como idade, doenças existentes ou mesmo filhos pequenos. Um exemplo disso ocorreu com os Pereiras. Rômulo e Natalia, tem dois filhos pequenos, um deles com o transtorno do espectro autista, e o pai é deficiente visual. “É muito complicado, tem que cuidar dele com a visão, cuidar da menina pequena e do meu filho com autismo. Então pra gente aqui o conforto vai ser bem melhor, além da segurança”, afirmou Natalia Pereira. No total, foram sete famílias hospedadas.

A medida de contratar vagas em hotéis e pousadas tem o custo de R$1 milhão para custear a rede hoteleira. A operacionalização da medida vai atender a todos os municípios em situação de emergência.

Balanço Defesa Civil

Conforme boletim da Defesa Civil emitido no fim da tarde de sábado, no Paraná, há 829 pessoas desabrigadas e 7.251 desalojadas (estas, acolhidas em casas de parentes e amigos). São 74 municípios afetados e 6.881 casas danificadas.

Segundo o capitão Marcos Vidal, da Defesa Civil, em União da Vitória o Rio Iguaçu continua subindo, de forma mais lenta, mas ainda aumentando o nível. O mesmo acontece em Rio Negro, com o rio do mesmo nome: subindo aos poucos, mas ainda em elevação. “Tanto as equipes no local quanto a central de monitoramento da Defesa Civil continuam atentas e acompanhando a evolução da situação. Nosso foco está no trabalho de proteção e acolhimento das famílias”, afirmou Vidal.

